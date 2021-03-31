39-летняя жена британского принца Гарри Меган Маркл поражает натуральной красотой, безупречным состоянием кожи и всегда идеальным макияжем, который удачно подчеркивает все преимущества ее лица. Звездный визажист Захар Гринов поделился бьюти-секретами, которые помогут вам также потрясающе выглядеть .

Визажист Захар не только открыл тайны идеального макияжа Меган Маркл, но и рассказал о нескольких действенных бьюти-лайфхаках. Добавив их в свой арсенал знаний о красоте, создать невероятный мейк-апа будет просто.

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4 секреты идеального макияжа Меган Маркл

Правильная основа под макияж . Герцогиня обожала пользоваться матовым праймером, одной из функций которого является выравнивание тона кожи. Теперь Меган начала наносить базу под макияж со светоотражающими частицами. Благодаря этому средству можно получить желанный эффект здорового сияния на лице и ухоженный вид. Звездный визажист делится полезным лайфхаком : сначала нанесите на кожу легкую базу под мейк-ап с сияющими частицами, подождите немного, чтобы средство увлажнило кожу, а затем переходите к созданию макияжа декоративной косметикой.

. Герцогиня обожала пользоваться матовым праймером, одной из функций которого является выравнивание тона кожи. Теперь Меган начала наносить базу под макияж со светоотражающими частицами. Благодаря этому средству можно получить желанный эффект здорового сияния на лице и ухоженный вид. Звездный визажист делится полезным : сначала нанесите на кожу легкую базу под мейк-ап с сияющими частицами, подождите немного, чтобы средство увлажнило кожу, а затем переходите к созданию макияжа декоративной косметикой. Удачные румяна. Меган Маркл выбирает особый оттенок румян, который создает холодный эффект сияния на коже. Она подчеркивает свое овальное лицо несколькими взмахами кисти, и этого достаточно. Также можно попробовать кремовые румяна, которые придают коже свежий и отдохнувший вид.