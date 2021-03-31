Как сделать идеальный макияж Меган Маркл: 4 секрета от звездного визажиста
39-летняя жена британского принца Гарри Меган Маркл поражает натуральной красотой, безупречным состоянием кожи и всегда идеальным макияжем, который удачно подчеркивает все преимущества ее лица. Звездный визажист Захар Гринов поделился бьюти-секретами, которые помогут вам также потрясающе выглядеть .
Источник:Elle
Визажист Захар не только открыл тайны идеального макияжа Меган Маркл, но и рассказал о нескольких действенных бьюти-лайфхаках. Добавив их в свой арсенал знаний о красоте, создать невероятный мейк-апа будет просто.
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4 секреты идеального макияжа Меган Маркл
- Правильная основа под макияж. Герцогиня обожала пользоваться матовым праймером, одной из функций которого является выравнивание тона кожи. Теперь Меган начала наносить базу под макияж со светоотражающими частицами. Благодаря этому средству можно получить желанный эффект здорового сияния на лице и ухоженный вид. Звездный визажист делится полезным лайфхаком: сначала нанесите на кожу легкую базу под мейк-ап с сияющими частицами, подождите немного, чтобы средство увлажнило кожу, а затем переходите к созданию макияжа декоративной косметикой.
- Удачные румяна. Меган Маркл выбирает особый оттенок румян, который создает холодный эффект сияния на коже. Она подчеркивает свое овальное лицо несколькими взмахами кисти, и этого достаточно. Также можно попробовать кремовые румяна, которые придают коже свежий и отдохнувший вид.
- Использование карандаша для глаз вместо подводки. Модные критики неоднократно осуждали герцогиню Сассекскую за чрезмерное выделение глаз черным лайнером. Ведь такая толстая линия визуально делала взгляд "тяжелым", добавляла ему жесткости и строгости. Однако теперь Меган отдает предпочтение легкому и классическому смоки айс. Лайфхак от визажиста: чтобы красиво прорисовать внутреннюю линию нижних век и пространство между ресницами, используйте темно-коричневый карандаш, а затем с помощью плоской кисти словно оттягивая продукт растушевывайте карандаш или тени движениями вниз. Таким образом удастся достичь глубины взгляда.
- Правильное подчеркивания глаз. Классический смоки айс помогает красиво подчеркнуть любой тип и разрез глаз. Поэтому женщинам стоит иметь в своей косметические темные тени или коричневый кайал, как у Меган Маркл. Звездный визажист Захар советует наносить тени на подвижные веки кистью из натурального или синтетического ворса и растушевывать их, чтобы сделать идеальный макияж в стиле классического smoky eyes. Если вы хотите добавить оттенку насыщенности, то используйте растушеванный черный кайал как основу или специальную стойку базу под тени.
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