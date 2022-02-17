Чтобы выглядеть моложе: какие секреты красоты делают кожу Виктории Бекхэм безупречной

Виктория Бекхэм – это та звезда, которая может похвастаться безупречным состоянием своей кожи даже без макияжа. Секреты красоты британской певицы, актрисы и модельера пригодятся каждой женщине.

Знаменитая красавица доказывает, что в 47 лет можно выглядеть на 35. Однако для этого нужно кое-что делать.

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Главные секреты безупречной кожи Виктории Бекхэм

Массаж лица

Звезда верит, что такая процедура поможет сохранить молодость кожи, поэтому регулярно навещает косметолога Сару Чапман. Бекхэм выбирает не только инновационные процедуры, но классический ручной массаж лица. Таким образом, ей удается тонизировать лицо и устранять отеки.

Процедуры для красоты / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм

Натуральные средства по уходу за телом

О коже тела также нужно заботиться, в частности, глубоко увлажнять ее. Виктория предпочитает натуральные средства – масла и густые кремы с растительными компонентами. Она наносит масла и кремы сразу после душа, когда кожа еще немного влажная, чтобы сделать ее максимально нежной.

Средство по уходу за кожей / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм

Увлажнение кожи

Трендсеттер знает, что увлажнение кожи – это сверхважный этап бьюти-рутины. В ее косметике есть множество увлажняющих средств: масок, кремов, сывороток, которые звезда использует при любом удобном случае в течение дня. Даже в самолете Виктория Бекхэм не изменяет своему правилу – там она накладывает на лицо увлажняющие тканевые маски и распиливает на кожу мисты с легкими маслами.

Мастхев в косметичке / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм

Маски для кожи вокруг глаз

Пока Виктория ждет, чтобы стилист сделал ей укладку, просматривает фильм с детьми или уезжает куда-нибудь, она наклеивает на кожу вокруг глаз патчи или наносит специальные кремовые маски. В одном из своих интервью певица отмечала, что это помогает ей порадовать себя, а также быстро убрать признаки усталости, отеков и мелких морщин.

Особенности ухода / Фото с инстаграма Виктории Бекхэм

Питание кожи изнутри

Чтобы позаботиться о упругости и красоте кожи изнутри, Виктория Бекхэм почти каждый день ест лосось, приготовленный на гриле, и порцию зеленых овощей. Лосось – источник ненасыщенных жирных кислот, помогающих оградить организм от старения. Если звезда путешествует и не может здесь и сейчас полакомиться любимым блюдом, она употребляет омега-кислоты в капсулах.

О коже нужно заботиться изнутри / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм