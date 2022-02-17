Щоб виглядати молодшою: які секрети краси роблять шкіру Вікторії Бекхем бездоганною

Вікторія Бекхем – це та зірка, яка може похвалитися бездоганним станом своєї шкіри навіть без макіяжу. Секрети краси британської співачки, акторки і модельєрки стануть у нагоді кожній жінці.

Знаменита красуня доводить, що у 47 років можна виглядати на 35. Проте для цього потрібно дещо робити.

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Головні секрети бездоганної шкіри Вікторії Бекхем

Масаж обличчя

Зірка вірить, що така процедура допоможе зберегти молодість шкіри, тому регулярно відвідує косметологиню Сару Чапман. Бекхем обирає не лише інноваційні процедури, але й класичний ручний масаж обличчя. Таким чином їй вдається тонізувати обличчя й усувати набряки.



Процедури для краси / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Натуральні засоби для догляду за тілом

Про шкіру тіла також потрібно піклуватися, зокрема глибоко зволожувати її. Вікторія віддає перевагу натуральним засобам – олійкам і густим кремам з рослинними компонентами. Вона наносить олії та креми відразу після душу, коли шкіра ще трохи волога, щоб зробити її максимально ніжною.



Засіб для догляду за шкірою / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Зволоження шкіри

Трендсеттерка знає, що зволоження шкіри – це надважливий етап б'юті-рутини. В її косметичні є безліч зволожувальних засобів: масок, кремів, сироваток, які зірка використовує за будь-якої зручної нагоди протягом дня. Навіть у літаку Вікторія Бекхем не зраджує своєму правилу – там вона накладає на обличчя зволожувальні тканинні маски та розпилює на шкіру місти з легкими оліями.



Мастхев у косметичці / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Маски для шкіри навколо очей

Поки Вікторія чекає, щоб стиліст зробив їй укладку, переглядає фільм із дітьми або їде кудись, вона наліплює на шкіру навколо очей патчі чи наносить спеціальні кремові маски. В одному зі своїх інтерв'ю співачка зазначала, що це допомагає їй потішити себе, а також швидко прибрати ознаки втоми, набряки та дрібні зморшки.



Особливості догляду / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Живлення шкіри зсередини

Щоб подбати про пружність і красу шкіри зсередини, Вікторія Бекхем майже щодня їсть лосось, приготований на грилі, і порцію зелених овочів. Лосось – джерело ненасичених жирних кислот, що допомагають захистити організм від старіння. Якщо зірка подорожує та не має змоги тут та зараз поласувати улюбленою стравою, вона вживає омега-кислоти у капсулах.



Про шкіру потрібно дбати зсередини / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем