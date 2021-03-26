Знаменитая красавица, британская певица, актриса и модельер Виктория Бекхэм в свои 46 лет продолжает поражать красотой и молодостью кожи. Звездная косметолог Нилам Холмс наконец назвала косметологическую процедуру, которую регулярно делает Виктория, чтобы сохранять кожу лица гладкой, нежной и без морщин.

Жена известного футболиста Дэвида Бекхэма тщательно заботится о своей красоте. Поэтому она регулярно посещает косметолога, чтобы потом похвастаться не только безупречным чувством стиля, но и идеальной кожей.

Также интересно: Какой должна быть бьюти-рутина: 4 принципа базового ухода за кожей

Процедура, которая помогает Виктории Бекхэм сохранять молодость кожи

Путь к безупречному состоянию кожи у Виктории Бекхэм был долгим. Сначала она боролась с акне и последствиями солярия, а затем поэтапно начала восстанавливать кожу, пока не подобрала правильные процедуры и средства для ухода. Теперь Виктории 46, и у нее на лице практически нет морщин, кожа выглядит гладкой, упругой и сияющей.

Микронидлинг – это регулярная косметологическая процедура, которая помогает Виктории Бекхэм сохранять молодость кожи. Суть метода заключается в микроповреждениях эпидермиса с помощью игольного прибора. Таким образом процедура активизирует усиленную выработку коллагена, запускает естественные процессы регенерации, шрамы и следы постакне становятся менее заметными.

В частности, благодаря микронидлингу можно повысить эффективность кремов и сывороток: их полезные компоненты будут глубже проникать в кожу, что очень действенно. После процедуры необходимо минимальное восстановление. Ведь сначала может появиться сухость и шелушение, которые исчезнут в течение 1 недели.

Кроме перечисленных свойств, микронидлинг омолаживает кожу, но и у этой процедуры есть определенные противопоказания. Поэтому перед записью проконсультируйтесь с косметологом.