На своей инстаграм-странице Эльза Хоск опубликовала видеоурок, как сделать красивую и модную укладку на каждый день, которую потом легко можно трансформировать в элегантную вечернюю прическу. Читатели звезды, которых у нее 6.6 миллиона, активно отреагировали на ее новый пост. Преимущество hairstyle модели в том, что ее может повторить каждая девушка и наслаждаться своим непревзойденным образом.

Как повторить любимую прическу Эльзы Хоск

Свою прическу Эльза Хоск называет "From day to night look". Чтобы сделать дневную укладку, она наносит на чистые и влажные волосы стайлинговый спрей, равномерно распределяет его по прядям, высушивает феном и использует спрей для текстурирования и объема шевелюры. После нескольких простых шагов красивая укладка на каждый день готова.

Для создания вечерней прически Эльза применяет стайлинговое средство, выделяет 2 передние пряди, которые закрепляет булавкой, чтобы они ей не мешали, а сзади часть длины волос фиксирует резинкой в ​​низкий пучок, а другую часть закручивает в жгут и закрепляет его вокруг пучка. Тогда модель возвращается к передним прядям, выравнивает их и позирует с совершенной прической, которой удачно можно дополнить как платье, так и пиджак с брюками.

Во время процесса Эльза подробно комментировала каждый свой шаг. А также рассказала, что использует все веганские средства для волос от бренда Maria Nila Stockholm.

Смотрите на видео, как сделать простую дневную и вечернюю укладку:

Реакция поклонников