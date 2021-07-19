Наносить косметику пальцами обычно приходится, когда мы куда-то не успеваем, или забыли кисточки дома, или не хотим тратить на них средства, поскольку считаем, что это нерационально. Если вам все же пришлось применить свои пальцы, как косметический инструмент, то визажистка Юлия Ткаченко рассказала, как нужно правильно это делать.

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Советы для макияжа пальцами

Гигиена рук. Перед нанесением косметики пальцами тщательно вымойте руки с мылом, воспользуйтесь антибактериальными салфетками или антисептиком.

От тепла рук смягчается текстура косметики и лучше ложится на кожу лица. Пальцами удобно наносить тональный крем, хайлайтер, праймер, консилер, румяна, тени для век.

Подушечками пальцев можно вбивать помаду в губы, чтобы сделать их "зацелованными". От такого нанесения губной помады у вас будет размыт контур. Если хотите более выразительного и четкого эффекта, то вам не обойтись без контурного карандаша и профессиональной кисточки.

Чтобы покрыть кожу лица тональной основой, выжмите необходимое количество сначала на тыльную сторону ладони. Подушечкой пальца понемногу берите оттуда и создавайте ровный тон массажными движениями. Не забывайте об участке подбородка и шеи. Туда тоже стоит нанести тональное средство, чтобы выровнять цвет.

Пусть все косметические средства будут одной текстуры. Если вы воспользовались тональным кремом, то румяна также должны быть кремовые. Если бы вы выбрали пудру как основу под макияж, то и румяна или хайлайтер соответственно – сухие. Наслоение различных продуктов по своей консистенции сделает макияж небрежным.

Тщательно растушевывайте. Специальными кисточками легче достичь эффекта "дымчатого" макияжа. Но, если уж нет выбора, то старайтесь аккуратно растушевать границы между всеми косметическими продуктами, которые есть на лице.



Продукты, которые нельзя нанести пальцами / Фото Unsplash

Преимущества макияжа кисточками

Бьюти-инструментами можно самостоятельно наносить различные косметические продукты и получать результат не хуже, чем в салонах красоты. А пальцами пудру или другие рассыпчатые средства невозможно правильно применить. Для макияжа дома необязательно покупать целый набор профессиональных кистей. Вы можете вооружиться лишь базовыми: для пудры, тональной основы, теней, бровей и губ. Напомним, что даже самым дорогим кистям нужна регулярная чистка.