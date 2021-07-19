Наносити косметику пальцями зазвичай доводиться, коли ми кудись не встигаємо, або забули пензлики вдома, або не хочемо витрачати на них кошти, бо вважаємо, що це нераціонально. Якщо вам все ж довелося застосувати свої пальці, як косметичний інструмент, то візажистка Юлія Ткаченко розповіла, як потрібно правильно це робити.
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Поради для макіяжу пальцями
- Гігієна рук. Перед нанесенням косметики пальцями ретельно вимийте руки з милом, скористайтеся антибактеріальними серветками чи антисептиком.
- Від тепла рук пом’якшується текстура косметики і краще лягає на шкіру обличчя. Пальцями зручно наносити тональний крем, хайлайтер, праймер, консилер, рум’яна, тіні для повік.
- Подушечками пальців можна вбивати помаду в губи, щоб зробити їх "зацілованими". Зате від такого нанесення губної помади у вас буде розмитий контур. Якщо хочете більш виразного і чіткого ефекту, то вам не обійтись без контурного олівця та професійного пензлика.
- Щоб покрити шкіру обличчя тональною основою, вичавіть потрібну кількість спочатку на тильний бік долоні. Подушечкою пальця потрішки беріть звідти і створюйте рівний тон масажними рухами. Не забувайте про ділянку підборіддя та шиї. Туди теж варто нанести тональний засіб, щоб вирівняти колір.
- Нехай всі косметичні засоби будуть однієї текстури. Якщо ви скористалися тональним кремом, то рум’яна також повинні бути кремові. Якби ви обрали пудру, як основу під макіяж, то і рум’яна чи хайлайтер відповідно – сухі. Нашарування різних продуктів за своєю консистенцією зробить макіяж недбалим.
- Ретельно розтушовуйте. Спеціальними пензликами легше досягти ефекту "димчастого" макіяжу. Але, якщо вже немає вибору, то намагайтеся акуратно розтушувати межі між усіма косметичними продуктами, які є на лиці.
Продукти, які не можна нанести пальцями / Фото Unsplash
Переваги макіяжу пензликами
Б’юті-інструментами можна самостійно наносити різні косметичні продукти і отримувати результат не гірший, ніж у салонах краси. А пальцями пудру чи інші розсипчасті засоби неможливо правильно застосувати. Для макіяжу вдома необов’язково купувати цілий набір професійних пензлів. Ви можете озброїтись лише базовими: для пудри, тональної основи, тіней, брів і губ. Нагадаємо, що навіть найдорожчим пензлям потрібне регулярне чищення.