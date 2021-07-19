Наносити косметику пальцями зазвичай доводиться, коли ми кудись не встигаємо, або забули пензлики вдома, або не хочемо витрачати на них кошти, бо вважаємо, що це нераціонально. Якщо вам все ж довелося застосувати свої пальці, як косметичний інструмент, то візажистка Юлія Ткаченко розповіла, як потрібно правильно це робити.

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Поради для макіяжу пальцями

Гігієна рук. Перед нанесенням косметики пальцями ретельно вимийте руки з милом, скористайтеся антибактеріальними серветками чи антисептиком.

Від тепла рук пом’якшується текстура косметики і краще лягає на шкіру обличчя. Пальцями зручно наносити тональний крем, хайлайтер, праймер, консилер, рум’яна, тіні для повік.

Подушечками пальців можна вбивати помаду в губи, щоб зробити їх "зацілованими". Зате від такого нанесення губної помади у вас буде розмитий контур. Якщо хочете більш виразного і чіткого ефекту, то вам не обійтись без контурного олівця та професійного пензлика.

Щоб покрити шкіру обличчя тональною основою, вичавіть потрібну кількість спочатку на тильний бік долоні. Подушечкою пальця потрішки беріть звідти і створюйте рівний тон масажними рухами. Не забувайте про ділянку підборіддя та шиї. Туди теж варто нанести тональний засіб, щоб вирівняти колір.

Нехай всі косметичні засоби будуть однієї текстури. Якщо ви скористалися тональним кремом, то рум’яна також повинні бути кремові. Якби ви обрали пудру, як основу під макіяж, то і рум’яна чи хайлайтер відповідно – сухі. Нашарування різних продуктів за своєю консистенцією зробить макіяж недбалим.

Ретельно розтушовуйте. Спеціальними пензликами легше досягти ефекту "димчастого" макіяжу. Але, якщо вже немає вибору, то намагайтеся акуратно розтушувати межі між усіма косметичними продуктами, які є на лиці.



Продукти, які не можна нанести пальцями / Фото Unsplash

Переваги макіяжу пензликами

Б’юті-інструментами можна самостійно наносити різні косметичні продукти і отримувати результат не гірший, ніж у салонах краси. А пальцями пудру чи інші розсипчасті засоби неможливо правильно застосувати. Для макіяжу вдома необов’язково купувати цілий набір професійних пензлів. Ви можете озброїтись лише базовими: для пудри, тональної основи, тіней, брів і губ. Нагадаємо, що навіть найдорожчим пензлям потрібне регулярне чищення.