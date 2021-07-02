Как делать не нужно: 5 самых распространенных ошибок в летнем уходе за кожей

11:59

Чтобы летом кожа имела здоровый и сверкающий вид, за ней нужно не только правильно ухаживать, но и избегать распространенных ошибок в своей бьюти-рутине. Поэтому о них стоит узнать, чтобы уходовые ритуалы приносили результат как можно лучше.