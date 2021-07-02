Як робити не потрібно: 5 найбільш поширених помилок у літньому догляді за шкірою
2 липня 2021 , 11:59Читать новость на русском
Джерело:Harper's Bazaar
Аби влітку шкіра мала здоровий і сяйливий вигляд, за нею потрібно не лише правильно доглядати, але й уникати поширених помилок у своїй б'юті-рутині. Тому про них варто дізнатися, щоб доглядові ритуали приносили якомога кращий результат.
Інколи ви можете помилятися і навіть не помічати цього. Проте згодом відсутність бажаного ефекту буде видимою, а інколи можна отримати ще й негативні наслідки. Адже догляд за шкірою влітку повинен бути особливо ретельним.
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Поширені помилки в літньому догляді за шкірою
- Неправильне нанесення сонцезахисних засобів. Влітку (і не тільки) необхідно щодня користувався засобами для захисту від сонячних променів. Проте не всі знаю, як їх потрібно правильно наносити. Крем з SPF слід розподіляти не лише по обличчю, але й у ділянці шиї та декольте. Адже шкіра там є навіть ніжнішою, ніж на обличчі, тому її слід ретельно захищати від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.
- Наносити сонцезахисний засіб 1 раз на день. Будь-який крем з SPF ефективно може діяти лише протягом 2 годин. Тому потрібно повторювати його нанесення, щоб шкіра знову не ставала вразливою до ультрафіолету. Якщо ви плануєте довго залишатися на вулиці, то оновлюйте шар засобу на шкірі щогодини.
- Використання "зимових" засобів. Якщо взимку ви знайшли ідеальний крем, який живить, зволожує, вирівнює рельєф, то у спекотну пору року він може не давати бажаного ефекту і не підходити вашій шкірі. Так звані "зимові" формули, насичені живильними інгредієнтами та оліями, можуть бути надто важкими для літа і стати причиною жирного блиску, закупорення пор і навіть запалення. Для літнього догляду підійдуть легкі зволожувальні засоби з лецитином, гліцерином і гіалуроновою кислотою.
- Надто щільний макіяж. Влітку шкіра особливо страждає від потовиділення, бруду і залишків SPF, які закупорюють пори. А багато косметики на обличчі лише погіршує ситуацію. У результаті можна отримати прищі, навіть якщо у вас до цього немає схильності. На літній період слід відмовитися від тональних засобів, а потребу в макіяжі задовольняти за допомогою яскравих помад чи тіней. Якщо таки є необхідність приховати певні недоліки на шкірі, то віддавайте перевагу BB-крему, який не так сильно закупорює пори, дозволяє шкірі "дихати", інколи містить SPF.
- Користування скрабами зранку. За допомогою пілінгу можна запустити процеси регенерації шкіри, тому процедура є дуже корисною. Але перед виходом надвір її робити не можна. Адже навіть м'які ексфоліанти наносять шкірі мікротравми, роблячи її більш чутливою. У такому стані шкіри ультрафіолетовий вплив може викликати на ній пігментацію і навіть опіки, від яких потім буде важко і болісно позбутися.