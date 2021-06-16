День естественной женской красоты: критерии привлекательности и примеры натурального макияжа

16 июня отмечается День естественной женской красоты. Красота женщины – это мощная сила, которая проявляется в искренней душе и ухоженной внешности, которую можно подчеркивать с помощью natural мейкапа. Поэтому предлагаем вам узнать, каким является современное представление людей о женской красоте, и вдохновиться подборкой модных звездных примеров естественного макияжа.

Быть одновременно кокетливой, грациозной, энергичной, иметь красивую укладку и удачный мейкап – настоящее умение, которым обладают лишь представительницы прекрасного пола. Женская красота может быть разной, ведь у каждого свои предпочтения. Именно в этой неповторимости и уникальности ее особенность.

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Чтобы отметить такой праздник, существует несколько идей: посвятите день уходу за собой, сходите в спа, на массаж, сделайте эффектную укладку в салоне или своими руками и дополните образ натуральным макияжем. Затем отправьтесь на прогулку и очаровывайте окружающих своей красотой.

Что такое естественная женская красота и какие есть критерии привлекательности

Стандарты красоты менялись в разные эпохи. Чтобы быть красивой, женщины прибегали к различным процедурам: от токсичной косметики со свинцом в XVIII веке до пластических операций и бьюти-уколов сегодня. Однако теперь определение красоты расширяется, поэтому само понятие "идеальной внешности" исчезает.

На обложках модных глянцев можно увидеть различных моделей: Винни Харлоу с заболеванием витилиго, Элли Голдстейн с синдромом Дауна, Алек Век с особым натуральным волосам, а также другие женщины с разным оттенком кожи и параметрами, седыми волосами и морщинами. Однако каждая из них выглядит прекрасно и вносит свой важный вклад в индустрию моды и красоты, где теперь есть место всем.

По случаю празднования Дня естественной женской красоты ТСН подготовили сюжет, в котором узнали все о современном воображении о женской красоте. По словам ученых, восприятие красоты чрезвычайно субъективное. Ведь на него влияют десятки факторов: от общества, в котором рос человек, до особенностей внешности ближайших родственников.

В частности, журналисты спросили украинцев, какой должна быть красивая женщина. Некоторые ответы были особенно интересными и глубокими.

Что для украинцев делает женщину красивой?

"Самая красивая женщина-моя";

"Интеллектуальные способности, мудрость женская, хитрость, умение взаимодействовать с мужчиной. Все смотрят на внешность, но это не главное";

"Умение держать себя, не давать себя в обиду. Женщина должна давать понять мужчине, что у нее достоинство";

"Если же это действительно так, то что тогда красота, почему ее воспринимают все, как воду в жару? Или кувшин она, где гаснут небеса, или это огонь, мерцающий в сосуде? Заболоцкий";

"Наиболее важно, как женщина себя воспринимает. То, как она себя воспринимает, так и ее воспринимают окружающие, чувствуют ее внутренний настрой по отношению к себе".

Внутреннее состояние, уверенность в себе, настроение – именно это привлекает в женщинах и делает их красивыми в глазах других. Это подтвердила и психолог Екатерина Мартышева, опираясь на результаты социологических опросов.

Как натуральный макияж может подчеркнуть естественную красоту: звездные примеры