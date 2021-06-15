Makeup-ошибки делает едва ли не каждая девушка. Поэтому в этом нет ничего катастрофического. Но на них нужно учиться и совершенствовать свои навыки.

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Ошибки в макияже

Особенности нанесения тона. Если у вас есть определенные недостатки на коже, то при попытке нанести тон отшелушиваются мелкие частицы дермы. Именно это препятствует созданию идеального макияжа. Чтобы подготовиться к нему, начните с увлажнения поверхности кожи тоником. При этом особого внимания заслуживает кожа вокруг глаз и участки мимических морщин. Таким образом можно предотвратить закупоривание в них тона.

Если у вас есть определенные недостатки на коже, то при попытке нанести тон отшелушиваются мелкие частицы дермы. Именно это препятствует созданию идеального макияжа. Чтобы подготовиться к нему, начните с увлажнения поверхности кожи тоником. При этом особого внимания заслуживает кожа вокруг глаз и участки мимических морщин. Таким образом можно предотвратить закупоривание в них тона. Подчеркивание скул. Во время контуринга лица не нужно наносить четкую линию от участка уха до кончиков губ. Ведь естественная часть скул не столь длинная и определяется серединой щек – все остальное должно оставаться затемненным. Выполняйте растушевку равномерно и в соответствии с естественной геометрией вашего лица. Важно сохранять максимально естественный вид скул.

Неправильные тени. Не используйте оттенки теней, которые похожи на цвет ваших глаз. Такие тени могут лишить вас природного разнообразия. Например, обладательницам голубых глаз не нужно наносить на веки тени голубых оттенков, потому что взгляд станет скучным и невыраженным. Взамен обратите внимание на темные оранжевые, зеленые оттенки, которые, наоборот, подчеркнут привлекательность небесных глаз.

Не используйте оттенки теней, которые похожи на цвет ваших глаз. Такие тени могут лишить вас природного разнообразия. Например, обладательницам голубых глаз не нужно наносить на веки тени голубых оттенков, потому что взгляд станет скучным и невыраженным. Взамен обратите внимание на темные оранжевые, зеленые оттенки, которые, наоборот, подчеркнут привлекательность небесных глаз. Макияж бровей. Продукт для бровей нельзя наносить на них, как помаду на губы. Если вы визуально опустите кончик брови слишком низко, то получите уставший и невыразительный взгляд, а слишком выделенное начало создаст неестественно четкий эффект. Чтобы подчеркнуть брови сверху и снизу по их форме, используйте скошенную кисть. Интересный лайфхак: начало бровей должно быть менее четким, а прорисовать его можно только остатками теней на кисти.