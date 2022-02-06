Очевидно, что не все продукты положительно влияют на состояние нашей кожи. Некоторые из них могут стимулировать выработку лишнего жира, а это приводит к появлению блеска, черных точек и покраснений.
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5 правил питания
Запрещенный список
От определенных продуктов девушкам с проблемной кожей стоит отказаться, или же сократить их употребление до минимума. Например, девушкам с жирной кожей следует запретить:
- пряности (черный перец, горчицу, уксус),
- красное мясо,
- колбасные изделия,
- копченые изделия,
- сало,
- сливочное масло,
- мучные изделия,
- сладости,
- кофе.
Именно они спровоцируют жирный блеск на лице. Все, что излишне соленое, острое и жареное, не является полезным ни для организма, ни для кожи.
Свежие продукты
Основной рацион должен состоять из свежих продуктов. В частности, это овощи и фрукты (но ограничить употребление бананов и винограда – там содержится много сахара). Листья салата, капуста и зелень также хорошо влияют на кожу. На полочках кухни и холодильника также можно оставить нежирные молочные продукты, кашу, черный хлеб, рыбу и мясо птицы.
Правила питания / Фото Unsplash
Меньше соли
Недаром говорят, что "соль – белая смерть". Она вызывает обезвоживание организма, а из-за этого появляются отеки и мешки под глазами. Поэтому к блюдам следует добавлять минимум соли, или и вообще от нее отказаться.
Диеты не помогут
Не стоит истощать свой организм диетами, которые обычно сосредоточены лишь на определенной категории продуктов. Сбалансированное питание – залог здоровой кожи. Полностью и сразу перейти на здоровый рацион не просто, однако маленькими шажками все удастся.
Витамины важны
Для кожи очень полезными являются витамины Е, А и С. Но не стоит употреблять их в виде таблеток (так лишь проконсультировавшись с врачом), ведь можно найти ее в пищевых продуктах. Советуем увеличить свой рацион плодами облепихи, маслом грецкого ореха, черной смородиной и ежевикой.
Правила питания / Фото Unsplash