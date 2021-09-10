Джиджи Хадид является поклонницей блеска, поэтому она щедро использует хайлайтер и глиттер в своем мейк-апе. Также модель удивляет стильными укладками, которые одновременно являются трендовыми и легкими в исполнении. Над прическами красавицы обычно работает hair-стилист Лаура Полко, а макияжи создают – визажисты Каролина Гонзалез, Патрик Та, Аллан Авендано.

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3 бьюти-образа Джиджи Хадид, которые подойдут на все случаи жизни

Модный гламур

Идеальная фарфоровая кожа с нежным румянцем, глиттер и розовые тени на веках, обольстительная помада на губах – это новый макияж Джиджи Хадид. Звезда собралась на очередное светское мероприятие и поделилась своим образом с подписчиками. Напомним, что оттенки розового в макияже – это главный бьюти-тренд осени 2021. В таком макияже важно выбрать правильные оттенки теней и помады, чтобы не получить слишком вульгарный результат. Гламурный мейк-ап модель дополнила не менее эффектной прической в ​​виде высокого пучка. Также она оставила передние пряди волос красиво спадать на лицо.



Обольстительный макияж в розовых тонах / Фото с инстаграма Джиджи Хадид



Стильный пучок / Фото с инстаграма Джиджи Хадид

Макияж в коричневых оттенках и идеальные стрелки

Модные показы, посвященные сезону осень – зима 2021, доказали, что идеальные черные стрелки – это классика, которая будет вечно актуальной. Поэтому Патрик Та сделал для Джиджи Хадид вечерний макияж с длинными ровными стрелками, на веки добавил тени коричневых оттенков, губы накрасил коричневой глянцевой помадой и четко очертил контур, а участок кожи под бровями на скулах и кончике носа осветил хайлайтер. Образ довершила высокая длинная коса, которая идеально смотрится на ухоженных волосах модели. Такой макияж и укладка удачно дополнят как кожаное сексуальное платье, так и строгий брючный костюм.



Мейк-ап для эффектных женщин / Фото с инстаграма Лауры Полко



Смело повторяйте прическу Джиджи Хадид / Фото с инстаграма Лауры Полко

Солнечный бьюти-образ

Нежный сверкающий макияж в желтых оттенках прекрасно подойдет к осеннему повседневному аутфиту. Бьюти-образ Джиджи дополнила модным френчем и укладкой с легкими локонами и стильным эффектом небрежности. Если вы хотите сделать мейк-ап более ярким и вечерним, то накрасьте аккуратные черные стрелки и зачешите брови вверх. С таким акцентом на глаза губы достаточно накрасить нюдовой помадой.



Невероятно обаятельный бьюти-образ / Фото с инстаграма Аллана Авендано