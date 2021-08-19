С днем рождения, Коко Шанель: важные секреты красоты легендарной кутюрье
Источник:24 канал
Коко Шанель, которую при рождении назвали Габриэль, была загадочной, талантливой и прекрасной. Красавица основала французский дом моды Chanel, создала культовые духи сумочку на цепочке и еще несколько революционных элементов одежды, чем оставила незабываемый след в индустрии красоты и моды. По случаю 138 годовщины со дня рождения кутюрье предлагаем вооружиться ее собственными бьюти-секретами.
Французский модельер была не только одаренной, но и очень красивой. Ей удалось сохранить безупречный внешний вид и утонченный стиль на протяжении всей жизни. В частности, Габриэль Бонер Шанель принадлежит известное выражение: "Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей дала природа. В 30, которую она сделала сама. А в 40 – ту, которую заслужила".
Вам будет интересно: Как выглядеть дорого и ухоженно: 5 бьюти-секретов для каждой женщины
Коко родилась 9 августа 1883 года в семье рыночного продавца и дочки сельского плотника в маленьком, но очень уютном городе Сюмор, что во Франции. У нее было две сестры, старшая и младшая, и трое меньших братьев. Еще с юного возраста кутюрье соблюдала правила здорового образа жизни и ухаживала за собой: пила много воды, гуляла на свежем воздухе, правильно питалась, ездила верхом.
Секреты красоты Коко Шанель
- Триумф помады. Коко Шанель всегда была поклонницей помады классического малинового цвета. Она обожала макияж губ, ведь он позволял ей чувствовать себя уверенно. "Считают, что глаза – это зеркало души, так почему же не признать, что губы – это проводник сердца?", – говорила модельер. А также она отмечала, что красная помада – неотъемлемый символ стильной женщины.
- Фирменный аромат – это важно. "У женщины, которая неудачно выбрала духи, нет будущего. Женщина, которая вообще не пользуется духами, довольствуется лишь своим собственным запахом, просто переоценивает себя" – слова Коко Шанель. Она верила, что аромат оставляет длительное впечатление о человеке. Доказательством этого стали революционные духи Chanel №5, которые создала Габриэль в 1921 году. Точного состава парфюма до сих пор не знает никто. Известно лишь, что туда входят роза, жасмин и иланг-иланг. Легендарная женщина стала первым дизайнером, кто обратился к парфюмеру Эрнесту Бо с просьбой создать духи, которые бы пахли "как женщина, а не как роза", "что-то особенное, что не оставляет пятен и очень хорошо пахнет". Сегодня флакон Chanel №5 продается каждые 20 секунд. Аромат признали одним из самых известных за все времена в мире.
Духи Chanel №5 / Фото из инстаграма бренда
- Индивидуальность. Коко стремилась освободить женщин от ограничительной одежды. Она внедряла идею, что женщина должна чувствовать себя комфортно. Модельер посвятила жизнь постоянным исследования, направленным на преодоление социальных норм. Однажды она высказалась: "Чтобы быть незаменимым, ты должен быть другим".
- Правильный выбор. Икона стиля смогла сделать черный цвет, который раньше считали лишь символом траура, действительно модным в 1926 году. Относительно смелой палитры, то Шанель считала, что каждый оттенок имеет значение: помады, теней, румян. "Лучший цвет в мире – это тот, который хорошо смотрится на тебе", – отмечала Коко.
Красивая Коко Шанель / Фото из инстаграма
- Красивое старение. Коко Шанель принимала свою внешность в любом возрасте. У нее не было одержимости косметическим контуром и искусственными наполнителями. Взамен она отдавала предпочтение уходу и маскам из натуральных ингредиентов. Среди ее фаворитов были: кукурузная мука, оливковое масло, клубника, дрожжи, морская соль. В частности, Габриэль особенно любила скраб из кукурузной муки. Знаменитая красавица применяла его во время утреннего душа как для лица, так и для тела. Даже эксперты в теме красоты убеждают, что кукуруза обладает свойством замедлять процессы старения, тонизировать и увлажнять кожу.
Важные цитаты Коко Шанель о красоте
- "Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет".
- "Лицо – это зеркало, которое отражает движение внутренней жизни. Уделяйте ему особое внимание".
- "Когда ты полна печали, разочарована в любви, – сделай макияж, самую лучшую прическу – и атакуй".
- "Парфюм – это невидимый, зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он возвещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла".
- "Духи следует наносить туда, куда вы хотите, чтобы мужчина вас поцеловал".