Сначала известная модельер знакомила с ароматом только своих подруг. До 5 мая 1921 года его можно было приобрести в парижском бутике Chanel по адресу рю Камбон, 31. Эксперты в индустрии парфюмерии убеждены, что за Chanel №5 скрывается нечто большее, чем просто бизнес-триумф.

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100-летний юбилей Chanel №5

Как создавали Chanel №5

История Chanel №5 началась со знакомства французского дизайнера Коко Шанель, настоящее имя которой Габриэль Бонер Шанель, с франко-российским парфюмером Эрнестом Бо в Ницце. А сама идея создать духи для своего модного бренда возникла у Коко Шанель во время встречи с друзьями в Монте-Карло. Эрнеста Бо Коко попросила создать духи, которые пахли бы "как женщина, а не как роза", "что-то особенное, что не оставляет пятен и очень хорошо пахнет".

Настоящая версия возникновения культового аромата, который до сих пор остается символом элегантности и безупречного вкуса, окутана легендами. Одна из них рассказывает, что название возникло после того, как Коко Шанель выбрала пятый образец, который ей представил Эрнест Бо. Парфюмер до большевистской революции работал при царском дворе. Вероятно, она не знала, что на самом деле это были пропавшие духи из царской России – Rallet №1, которые создали для Романовых незадолго до конца правления этой династии.

Также происхождение названия революционных духов связывают с теорией, которая утверждает, что цифра 5 была счастливой для амбициозного французской дизайнера. Она увидела в ней вершину минимализма: название без необходимости перевода, которое отвечало простоте лабораторной банки, которая была разрывом всем традициям, которые сложились в парфюмерии. Об этом говорится в одном из материалов BBC. Ведь известно, что мадемуазель Коко запускала все свои коллекции 5 числа 5-го месяца, считая, что номер 5 принесет ей удачу.

Более о биографии парфюма можно узнать из исследования писательницы Мари-Доминик Лельевр. Она даже опубликовала книгу "№5 Chanel. Несанкционированная биография", в которой пыталась прояснить некоторые из легенд, связывающих с парфюмом.

Легендарная Габриэль Шанель – первая дизайнер, которая обратилась к парфюмеру с такой просьбой. Впоследствии ее примеру последовали: французский модельер Ланвен, которая создала парфюм My Sin в 1925 году, или французский модельер Жан Пату, который создал Joy в 1930 году.

Что было потом

Мадемузель Коко решила подарить духи подругам, которые в целом были богатыми и посещали различные мероприятия. Благодаря этому, сама того не ожидая, о парфюме узнало очень много людей.

В 1969 году Ричард Аведон снял в Нью-Йорке первый рекламный ролик, у которого был сценарий. Хотя ролик длился всего несколько секунд, это была самая дорогая телевизионная реклама из когда-либо снятых в то время.

Интересно, что Коко Шанель никогда не предполагала возможности колоссального заработка на духах. Поэтому деньги от успеха Chanel №5 модельер начала получать только в 1940-х годах. Ведь в течение 20 лет они преимущественно концентрировались у предпринимателей из семьи Вертхаймера. Это случилось, потому что в 1924 году (первые годы продажи аромата) Коко согласилась оставить себе только 10 процентов от продаж и даже не имела права на производство парфюма, а Вертхаймеры имели долю в 70 процентов и распоряжались его судьбой. То, что фамилия Коко Шанель была зарегистрирована как товарный знак, тогда считалось достаточной честью.

В наше время творения Коко Шанель не теряют популярности. Парфюм является одним из самых продаваемых в истории. Например, в Англии в 2019 году продали почти 2 миллиона экземпляров. Даже банка парфюма, чья крышка имитирует силуэт Вандомской площади в Париже, стала легендой. Это также первый парфюм, выставленный в художественном музее, поскольку с 1959 года он находится в постоянной коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке.

Состав Chanel №5

Точного состава парфюма до сих пор не знает никто. Известно лишь, что туда входят роза, жасмин и иланг-иланг.

Коко хотела, чтобы "аромат пах Женщиной". Эрнест Бо экспериментировал с альдегидами – синтетическими цветочными запахами. Сегодня для № 5 выращивают особый сорт розы – центифолию, которую также называют грасской, или майской розой. Цветы начинают пахнуть особенно интенсивно вечером и ночью, поэтому собирать их нужно утром.

После сбора розы кладут в специальную жидкость, из которой впоследствии производят концентрированную ароматную субстанцию, которую называют конкрет. Чтобы получить всего 1 килограмм конкрета розы, нужно собрать 400 килограммов цветов. Конкрет затем используют для изготовления абсолю розы, который является главной особенностью фирменного состава Chanel №5.

Chanel №5 и известные звезды

Одной из самых известных поклонниц аромата Chanel №5 была Мэрилин Монро. Однажды звезда даже заявила, что "надевает" всего несколько капель Chanel №5 вместо пижамы. Впоследствии эта фраза стала культовой, поэтому запах навсегда связали с чувственностью актрисы.

Монро стала лицом любимого парфюма после смерти только в 2013 году. Тогда Chanel представил рекламные фото и видео с актрисой. Рекламный ролик содержал черно-белые кадры с Монро, а также фрагмент ее интервью 1960 года с Жоржем Бельмонте, который в то время был редактором Marie Claire. В нем и прозвучала культовая фраза о том, что Монро ложится в постель в Chanel № 5.

Добавим, что лицами аромата также были такие актрисы и модели, как Катрин Денев, Кароль Буке, Марион Котияр, Николь Кидман, Жизель Бюндхен и совсем недавно – дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп. Рекламы парфюма всегда создавали известные фотографы: Хельмут Ньютон и Ирвин Пенн, режиссеры Ридли Скотт и Баз Лурманн.

Одним из последних рекламных роликов компании был танец Марион Котияр на поверхности Луны. Таким образом создатели видеозаписи, опубликовали незадолго до юбилея аромата, убедили, что успех Chanel №5 продлится еще не одни 100 лет.

Цитаты Коко Шанель о духах