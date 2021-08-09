Американская певица и актриса Уиллоу Смит стала амбассадором нового аромата Mugler под названием Alien Goddess. К слову, это первая презентация парфюма после того, как руководство Mugler взяла на себя косметическая компания L'Oréal.

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Уиллоу Смит предстала в фотосессии для аромата Mugler в роскошном образе в золотистых оттенках. Звезду сфотографировал известный испанский фэшн-фотограф Тксема Йесте. На лицо Уиллоу визажисты нанесли макияж в бронзово-золотистых тонах, который гармонично перекликался с ее образом богини.



Уиллоу Смит стала лицом аромата Mugler / Фото инстаграм Уиллоу Смит

Парфюмеры Mugler позаботились, чтобы композиция Alien Goddess была уникальной и завораживала своими нотами. Поэтому в драгоценный золотой флакон поместили нежный букет из свежего бергамота, жасмина, кашемира и пьянящей бурбонской ванили.