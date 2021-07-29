По случаю выхода духов Майли Сайрус призналась, что в прошлом она часто чувствовала неуверенность в себе. Но теперь она откровенно заявляет об обратном и объясняет, как рекламная кампания Gucci Flora Gorgeous Gardenia отвечает ее собственным ценностям.

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Майли Сайрус в рекламе нового аромата Gucci

Рекламную кампанию новых духов Gucci сняла канадский режиссер и фотограф Петра Коллинз в Лос-Анджелесе, продемонстрировав свою фирменную эстетику и мягкую пастельную цветовую палитру. А творческим руководителем выступил креативный директор Gucci Алессандро Микеле.

На снимках и видео кампейну можно увидеть Майли в блузке с рюкзаками, украшенной розовыми пайетками на воротнике и рукавах. Певица также была одета в бежевые брюки. Она позировала посреди большого сада, вдыхая аромат цветов в окружении пуделей и котят. После этого Сайрус открыла дверь розового коттеджа и попала на пляж. Там звезда позировала с ароматом и играла на розовой электрогитаре. Тогда в кадре появилась анимационная версия певицы, которую нарисовали в стиле аниме.

Майли Сайрус для многих стала синонимом смелого самовыражения. Певица рассказала об аромате: "Это идеальный парфюм, который можно носить, чтобы выразить себя и свою смелость, и конечно, чтобы прекрасно пахнуть... Я всегда люблю быть человеком, который пахнет великолепно. Я думаю, что ароматы – это один из способов, которыми мы действительно можем рассказать о себе и найти собственный аромат, который будет соответствовать тому, кем мы являемся на данный момент".

Я вспоминаю свой непокорный и свободный сад дома. Он олицетворяет мой дух. Важно позволить природе проявлять свое истинное волшебное я, и это то, что я воплощаю, когда наношу Flora,

– добавила Майли.

Она продолжила: "Кампания действительно сосредоточена на том, чтобы быть собой и быть верным тому, кто ты есть, и это вполне соответствует моим личным ценностям и убеждениям".

Певица призналась, что она использует моду как способ самовыражения, часто демонстрируя яркую одежду, образы в стиле панк-рок и эффектные футболки. Однако сейчас она уделяет первоочередное внимание уходу за собой, чтобы сохранить психическое и физическое здоровье. Ведь Сайрус не всегда было так комфортно в своем теле, как сейчас. Знаменитая красавица не скрывает, что в ее карьере был такой момент, когда она "чувствовала себя настолько неуверенно", но "изображала этот образ того, чтобы другие считали этого человека уверенным".

По словам Майли, Gucci Flora Gorgeous Gardenia, который имеет запах груши, гардении, жасмина, коричневого сахара и пачули, олицетворяет ее дух.

Алессандро Микеле прокомментировал кампанию: "Ароматы – это исследование, а цветы, в частности, представляют мир безграничных возможностей. Мне было интересно создать сюрреалистический и волшебный мир вокруг Майли Сайрус, создав игривый контраст между ее рок-н-ролльным духом и цветочной вселенной".

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Новый аромат от Gucci появится в продаже на официальном сайте бренда уже 30 июля.