Должный уход коже лица и рук можно обеспечить с помощью домашних рецептов красоты. Существуют полезные маски, которые рекомендует использовать косметолог, а приготовить их можно самостоятельно дома. Однако важно знать о свойствах каждого компонента, которые можно встретить в рецептах красоты.

Врач-косметолог клиники эстетической медицины TORI Татьяна Аль Сабунчи рассказала для Glamour о домашнем уходе, а также поделилась рецептами действенных масок для кожи лица и рук.

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Домашние рецепты красоты, которые одобряет косметолог

Татьяна Аль Сабунчи отмечает, что выбор компонентов для домашних масок очень индивидуален. Однако стоит запомнить главное правило: если у вас есть аллергия на определенные продукты, то их ни в коем случае нельзя использовать для приготовления домашних масок для лица. Например, несмотря на то, что мед является полезным для кожи, он может вызвать неприятную реакцию в виде раздражения.

В частности, косметолог рекомендует узнать о периодичности, с которой можно делать различные домашние маски. Для примера: смесь из нутовой муки, которая выполняет функцию сорбента, можно делать хоть каждый день, а вот маску с медом нужно делать не чаще, чем 1 раз на 3-4 дня. Что касается масок с кислотами, то стоит подождать несколько дней после их использования, чтобы посмотреть на реакцию кожи, если все будет в порядке, то повторяйте процедуру смело еще раз. Эксперт рекомендует использовать маски 2-3 раза в неделю, а также говорит, что льдом из отвара трав можно протирать лицо даже ежедневно, если кожа привыкла к воздействию холода.

Патчи под глазами против отеков

Для их приготовления вам нужно разбавить 1/2 чайной ложки желатина с небольшим количеством воды. Параллельно в другой чашке заварите листовой зеленый чай, в который можно добавить каплю меда (если нет аллергии). Влейте к желатину 3 столовые ложки отвара зеленого чая. Разлейте жидкость в специальные формы для патчей. Положите их в холодильник, а затем оставляйте патчи на 3-5 минут под глазами каждое утро.

Антиоксидантная маска из зеленого чая

Первым делом измельчите в блендере зеленый чай, полученный порошок разведите с горячей водой. Вы должны получить консистенцию сметаны, которой необходимо дать 2-3 минуты для настаивания. К смеси можно добавить мед, йогурт, оливковое масло, каплю лимонного сока. Такую маску следует оставлять на лице на 10-15 минут, а затем тщательно смыть водой.

Витаминная маска из спирулины

Здесь нужно выбирать рецепт, который подойдет именно вашему типу кожу. Чтобы приготовить витаминную маску из спирулины для жирной кожи, смешайте 2 чайные ложки спирулины, воду, 1 чайную ложку нутовой муки. Если вам необходимо увлажнить дерму, то совместите 1 чайную ложку спирулины с водой и мякотью свежего огурца. Для омоложения кожи вам понадобится 1 чайная ложка спирулины, вода и 1 чайная ложка меда. Каждую маску на лице следует держать не менее 10-15 минут.

Маска с углем для жирной кожи против черных точек

Вам понадобится измельченная таблетка активированного угля. Смешайте ее с желатином и добавьте молоко. Перемешайте ингредиенты и положите емкость с ними на 15 секунд в микроволновую печь. Когда масса остынет, то наносите ее на чистую распаренную кожу (косметологи рекомендуют лишь на Т-зону). Когда маска высохнет, удалите остатки с помощью теплой воды.

Березовая маска для сухой кожи

1 столовую ложку березовых почек или листьев измельчите в блендере. Добавьте 1 столовую ложку меда и нанесите смесь на лицо. Остатки продуктов смойте через 10-15 минут.

Маска для красоты кожи рук

Натрите 1 большую картофелину, капните к ней немного оливкового масла, нанесите смесь на руки и наденьте варежки. Подождите 15-20 минут, удалите остатки с помощью воды.