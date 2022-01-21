Поклонники Карли Клосс уже называют ее "последней знаменитостью", которая отважилась покрасить свои фирменные светлые локоны в роскошный темный оттенок. Модель опубликовала фотографии в новом имидже на своей инстаграм-странице, где у нее более 10 миллионов подписчиков.

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Карли Клосс стала брюнеткой

Долгое время Карли была блондинкой, но теперь стала шатенкой. К публикации с фото, на которых модель позирует с обновленной прической, она добавила подпись: "После 10 лет блондинки я наконец перешла на темную сторону".

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Модная окраска волос / Фото с инстаграма Карли Клосс

Звездный парикмахер Том Смит комментирует тренд на окрашивание волос в стиле "дорогой брюнетки": "Это слишком легко выбрать более темный оттенок волос и нанести один тон по всей длине, результат напоминает использование краски из коробки в домашних условиях. Я считаю, что профессиональные колористы должны придавать клиентам то, чего они никогда не смогут получить дома, и поэтому дорогая брюнетка – это все о добавлении деталей и интересных теней более глубоких оттенков, чтобы получить более объемный и дорогой результат".

Hair-стилист добавляет: "В мире знаменитостей часто "чем светлее, тем лучше", поэтому так много звезд – блондинки или выбирают явно несвойственные оттенки для собственных волос, используют парики. Теперь, когда брюнетка может выглядеть одинаково "дорого" и "соответственно", существует шанс, что многие селебрити заинтересуются более глубокими тонами".

Том Смит советует, если вы хотите стать брюнеткой, то подчеркните колористу, чтобы он не создавал один "плоский" цвет. Ведь дорогая брюнетка – это о глубине и объеме, поэтому вам с мастером нужно согласовать самый глубокий и светлый оттенок, который вы хотите видеть на своих волосах, а затем позволяйте разместить колористу оттенки между собой так, чтобы улучшить вашу стрижку.