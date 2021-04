Знаменитая Селена Гомес больше не брюнетка. 28-летняя девушка решилась на кардинальное бьюти-перевоплощение. Вместо роскошных темных локонов у певицы теперь будут трендовые белокурые.

Селена Гомес стала платиновой блондинкой. Тренд на такой цвет волос еще месяц назад начала популярная певица Билли Айлиш.

Американская певица и актриса не удержалась от соблазна весеннего бьюти-перевоплощения. Еще в феврале она заявила в прямом эфире на своей инстаграм-странице, что готова кардинально изменить имидж. Девушка сдержала свое слово, и сразу после окончания съемок комедийного сериал Hulu Only Murders in the Building, в котором сыграла Мейбл Мору, поспешила в салон красоты Nine Zero One.

Чтобы изменить цвет волос, hair-стилистам Селены Гомес пришлось потратить 8 часов и много специальных средств. О преображении своих гладких темных локонов фирменного оттенка эспрессо в яркую платину певица сообщила с помощью фотографии в новом имидже, которую опубликовала на официальной странице своего косметического бьюти-бренда Rare Beauty.

Никки Ли и Риавна Капри, которые являются совладельцами салона Nine Zero One и уже больше 10 лет ухаживают за волосами Селены Гомес, рассказали о процессе перевоплощения звезды американскому Elle: "Этот цвет создан уникально для Селены, мы хотели достичь идеального баланса прохладного и теплого оттенка, который бы подходил тону ее кожи. Получился очень модный образ, который идеально подходит для лета. Обычно Селена предпочитает более натуральные перевоплощения, но на этот раз она решила пойти на большие перемены".

По словам hair-стилистов они потратили 8 часов работы и 200 кусочков фольги, чтобы поднять темно-каштановые волосы на 7 уровней. В частности, мастера сохранили натуральный оттенок корней Гомес, что одновременно добавляет актуальности ее внешнему виду и облегчает процесс ухода за отросшими волосами.

С новым цветом волос и в неожиданном наряде папарацци заметили Селену возле дверей Nobu, одного из ресторанов Малибу. Звезда решила пойти на вечернюю прогулку в ультракоротком черном платье, замшевых ботфортах без каблука и кожаном пальто с меховым воротником. Блондинка дополнила образ золотыми цепочками на шее.



