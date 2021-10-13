DSW владеет сетью магазинов дизайнерской обуви. В рекламной фотосессии для бренда Дженнифер Лопес позировала в черных массивных ботинках, черном боди и с длинной сеткой с блестящими камешками сверху. Однако внимание фанатов больше всего привлек яркий цвет волос красавицы.
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Дженнифер Лопес дебютировала с розовыми волосами
На своей инстаграм-странице Джей Ло не поделилась фотографией в новом имидже. Снимок появился в профиле DSW, а также у мастеров, которые работали над макияжем, маникюром и прической певицы для съемок.
СМИ предполагают, что розовые волосы Дженнифер – это лишь парик или временное тонирование. Новый оттенок волос модницы дополнили легкие волны и черная шапочка, которой она прикрыла только макушку головы.
DSW и Джей Ло не открыли никаких тайн создания такого эффектного бьюти-образа. Известно, что над укладкой и новым цветом волос певицы работал звездный парикмахер Крис Эпплтон. Макияж в виде черных смоки-айс и пухлых коричневых губ с четким темным контуром для Дженнифер делала голливудская визажистка Мэри Филлипс. Нейл-мастер, который работает с Селеной Гомес, Камилой Кабелло, Марго Робби и другими знаменитостями, Том Бачик дополнил образ bubblegum-pink однотонным маникюром молочного оттенка на миндалевидный ногтях Дженнифер Лопес.
Реакция поклонников
- "Моя сексуальная девочка-Барби";
- "Слишком сексуально для этого мира";
- "Люблю этот образ";
- "Просто взрыв";
- "Я голосую за розовые волосы";
- "Восхищаюсь ею".
Соблазнительный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Тома Бачика
Дерзкая Джей Ло с розовыми волосами / Фото из инстаграма DSW
Дженнифер Лопес в сексуальном наряде и с яркой прической / Фото из инстаграма Мэри Филлипс