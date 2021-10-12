Звездная красавица уже дважды красила шевелюру ради участия в новых проектах. На этот раз голливудская актриса сыграет одну важную женскую роль в современной интерпретации знаменитой истории о Бонни и Клайде.

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Меган Фокс кардинально изменила цвет волос

На своей инстаграм-странице, где у него почти 17 миллионов подписчиков, Меган Фокс поделилась фотографией в соблазнительном бра и с неожиданной прической – пепельными прядями. Длинные темные локоны в роскошном состоянии со здоровым блеском всегда были визитной карточкой сексуальной актрисы, но она становилась блондинкой в 2015 и 2019 и снова возвращалась к темному цвету волос.

Вот так выглядит дочь дьявола. "Джонни и Клайд" ждите в кинотеатрах весной 2022 года,
– Фокс добавила описание к фото с новым цветом волос.

Над сменой имиджа звезды "Трансформеров" работал парикмахер Майлз Джеффрис, услугами которого пользуются другие селебрити. Он также поделился фотографией трендсеттерки в своем инстаграм-аккаунте и написал: "Серьезная трансформация волос для Меган Фокс". Интересно, что серебристые пряди визуально не делают лицо Меган старшим, а, наоборот, придают ее внешности интересный свежий вид.

Меган Фокс
Меган Фокс больше не брюнетка / Фото з інстаграму звезды

Поклонники современных знаменитостей сразу начали сравнивать бьюти-образ Меган Фокс с Ким Кардашян. Экс-жена Канье Уэста и героиня семейного реалити-шоу ранее также эффектно демонстрировала ледяной цвет прядей.

Реакция фанатов

  • "Я подумал, что это Ким Кардашян! Не узнал тебя";
  • "Детка, ты всегда выглядишь горячо";
  • "Где наша черная пантера";
  • "О черт, в нее вселились Кардашяны";
  • "Я голосую за черный";
  • "Черный цвет выглядит лучше на тебе";
  • "Пусть это лучше будет парик, потому что я буду судиться с тем, кто сделал это с тобой, королева";
  • "Ты с любыми волосами прекрасна".

Что известно о новой роли Меган Фокс


В последнее время о Меган редко вспоминают как об актрисе. Вторая волна популярности Меган Фокс в СМИ случилась благодаря роману с молодым музыкантом и смене стилиста. Женщину называют новой иконой стиля благодаря Мейв Рейли. Однако обновленным бьюти-образом красавица громогласно сообщила, что возвращается в индустрию кино.
Знаменитость стала известной во всем мире благодаря участию в хорроре 2009 года "Тело Дженнифер".

В фильме "Джонни и Клайд", который расскажет историю уголовной пары наемных убийц, которые безгранично влюблены друг в друга, Меган сыграет владелицу казино, которой служит сам дьявол. Джонни и Клайд планируют ограбить это казино.

Режиссер и сосценарист нового проекта Том Денуччи немножко приоткрыл занавес: "Персонаж Меган очень темный. Не хочу раскрывать слишком много деталей, но визуально мы хотели сделать из нее диснеевскую принцессу, но очень искаженную – темную и злую версию. Ее образ просто невероятен – именно так выглядит принцесса зла. Мы нашли очень странный подход к классике Диснея. Но вы знаете, многое из винтажного Арсенала студии Дисней выглядит очень злобно". Том добавил, что такого перевоплощения Меган они еще никогда не видели, потому что она по-настоящему вжилась в образ, поняла всю философию, характер персонажа.
На съемочной площадке компанию новоиспеченной блондинке составили Тайсон Риттер, Бэйл Линг и Ванесса Энджел. Имена исполнителей Джонни и Клайда еще не называют.