Звездная красавица уже дважды красила шевелюру ради участия в новых проектах. На этот раз голливудская актриса сыграет одну важную женскую роль в современной интерпретации знаменитой истории о Бонни и Клайде.
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Меган Фокс кардинально изменила цвет волос
На своей инстаграм-странице, где у него почти 17 миллионов подписчиков, Меган Фокс поделилась фотографией в соблазнительном бра и с неожиданной прической – пепельными прядями. Длинные темные локоны в роскошном состоянии со здоровым блеском всегда были визитной карточкой сексуальной актрисы, но она становилась блондинкой в 2015 и 2019 и снова возвращалась к темному цвету волос.
Вот так выглядит дочь дьявола. "Джонни и Клайд" ждите в кинотеатрах весной 2022 года,
– Фокс добавила описание к фото с новым цветом волос.
Над сменой имиджа звезды "Трансформеров" работал парикмахер Майлз Джеффрис, услугами которого пользуются другие селебрити. Он также поделился фотографией трендсеттерки в своем инстаграм-аккаунте и написал: "Серьезная трансформация волос для Меган Фокс". Интересно, что серебристые пряди визуально не делают лицо Меган старшим, а, наоборот, придают ее внешности интересный свежий вид.
Меган Фокс больше не брюнетка / Фото з інстаграму звезды
Поклонники современных знаменитостей сразу начали сравнивать бьюти-образ Меган Фокс с Ким Кардашян. Экс-жена Канье Уэста и героиня семейного реалити-шоу ранее также эффектно демонстрировала ледяной цвет прядей.
Реакция фанатов
- "Я подумал, что это Ким Кардашян! Не узнал тебя";
- "Детка, ты всегда выглядишь горячо";
- "Где наша черная пантера";
- "О черт, в нее вселились Кардашяны";
- "Я голосую за черный";
- "Черный цвет выглядит лучше на тебе";
- "Пусть это лучше будет парик, потому что я буду судиться с тем, кто сделал это с тобой, королева";
- "Ты с любыми волосами прекрасна".
Что известно о новой роли Меган Фокс
В последнее время о Меган редко вспоминают как об актрисе. Вторая волна популярности Меган Фокс в СМИ случилась благодаря роману с молодым музыкантом и смене стилиста. Женщину называют новой иконой стиля благодаря Мейв Рейли. Однако обновленным бьюти-образом красавица громогласно сообщила, что возвращается в индустрию кино.
Знаменитость стала известной во всем мире благодаря участию в хорроре 2009 года "Тело Дженнифер".
В фильме "Джонни и Клайд", который расскажет историю уголовной пары наемных убийц, которые безгранично влюблены друг в друга, Меган сыграет владелицу казино, которой служит сам дьявол. Джонни и Клайд планируют ограбить это казино.
Режиссер и сосценарист нового проекта Том Денуччи немножко приоткрыл занавес: "Персонаж Меган очень темный. Не хочу раскрывать слишком много деталей, но визуально мы хотели сделать из нее диснеевскую принцессу, но очень искаженную – темную и злую версию. Ее образ просто невероятен – именно так выглядит принцесса зла. Мы нашли очень странный подход к классике Диснея. Но вы знаете, многое из винтажного Арсенала студии Дисней выглядит очень злобно". Том добавил, что такого перевоплощения Меган они еще никогда не видели, потому что она по-настоящему вжилась в образ, поняла всю философию, характер персонажа.
На съемочной площадке компанию новоиспеченной блондинке составили Тайсон Риттер, Бэйл Линг и Ванесса Энджел. Имена исполнителей Джонни и Клайда еще не называют.