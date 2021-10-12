Джулия Робертс, Ирина Шейк и другие: 5 красивых женщин, которых раньше дразнили из-за внешности

Люди могут быть жестокими. Иногда они указывают на ваши незначительные недостатки из-за собственных комплексов. Многие женщины, которые в наше время являются наиболее привлекательными и желанными, когда-то страдали от буллинга. Среди них Джулия Робертс, Ирина Шейк, Рози Хантингтон-Уайтли, Лив Тайлер, Виктория Бекхэм.

Теперь этих звезд считают самыми красивыми, они имеют счастливые семьи и успешную карьеру. Знаменитые женщины на собственном примере доказывают, что не нужно слушать неконструктивную критику от чужих людей, а следует продолжать уверенно двигаться к своим целям.

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5 самых красивых женщин, которых когда-то дразнили из-за внешности

Джулия Робертс

Признанная актриса Голливуда Джулия Роберт ранее была жертвой оскорблений и насмешек от детей в школе. Они дразнили ее из-за "большого" рта, длинных худых ног и плохого зрения, из-за чего Джилия должна была носить очки. "У меня была лошадиная улыбка и ноги, как у кузнечика-попрыгунчика. Я не считала себя красивой, меня дразнили "лягушкой" – вспоминала в одном из своих интервью актриса. Однако звезда смогла избавиться от подростковых комплексов и полюбила свою внешность.



Известная актриса / Фото из инстаграма Джулии Робертс

Ирина Шейк

Знаменитая модель рассказывала: "Я никогда не нравилась ребятам. В школе меня дразнили "палкой" из-за того, что я была высокой и очень худой, и "тунга-чангой" из-за смуглой кожи и пухлых губ. О буллинге над Ириной Шейк стало известно в прошлом году. Какая-то Светлана, из родного города супермодели Еманжелинска, написала в твиттере: "Моя знакомая училась в одной школе с Ириной Шейк и рассказывала, как ее дразнили, обзывали обезьяной и гнобили за бедную одежду". Однако известная красавица покинула токсичное окружение и не потеряла веру в себя.



Знаменитая красавица / Фото из инстаграма Ирины Шейк

Рози Хантингтон-Уайтли

Английская супермодель и жена Джейсона Стейтема, которую неоднократно признавали самой сексуальной девушкой планеты, не хотела ходить в школу из-за регулярных издевательств. "В школе меня часто дразнили, особенно доставалось моим губам. Они были большими, а вот груди совсем не было", – вспоминала Рози Хантингтон-Уайтли. Когда в 17-летнем возрасте Рози подписала первый контракт и начала работать моделью, то одноклассники поняли, что издевались над ней зря и прекратили это делать.



Невероятная Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели

Лив Тайлер

Звезда трилогии "Властелин колец" в детстве была полнее и имела круглое лицо, а также переросла многих одноклассников, из-за чего над ней часто насмехались. В школе Лив даже прозвали "ливерной колбасой". Девушка очень страдала и имела немало комплексов, поэтому поставила себе цель прославиться благодаря своему таланту, а не внешним данным. Она достигла желаемого, а впоследствии и похудела.



Волшебная Лив Тайлер / Фото из инстаграма звезды

Виктория Бэкхем

Стильная и успешная женщина, жена знаменитого красавца Дэвида Бекхэма, мать 4 очаровательных детей, Виктория Бекхэм до сих пор помнит, что в юном возрасте стеснялась почти всего в своей внешности. Она боролась с лишним весом и проблемной кожей, никогда искренне не улыбалась "на все зубы", потому что считала их некрасивыми. К счастью, звезда смогла оставить в прошлом все комплексы, но так и не может привыкнуть к широкой улыбке.



Звездная красавица / Фото из инстаграма Виктории Бэкхем