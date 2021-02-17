35-летняя супермодель и актриса Ирина Шейк снялась в рекламе собственного косметического продукта – маски для губ. Звезда позировала на камеру полностью обнаженной, сделав акцент на золотых губах.

Для анонса выпуска золотой маски для губ Ирина Шейк снялась в бьюти-рекламе. Видео звезда опубликовалась на своей инстаграм странице.

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Маска для губ от Ирины Шейк

Золотую маску для губ 24k Pure Gold Lip Treatment супермодель Ирина Шейк разрабатывала вместе со звездным косметологом Мими Лузон. В рекламном ролике для презентации косметического продукта Ирина появилась полностью обнаженной. Она поделилась результатом съемок со своими подписчиками в инстаграме, которых у нее почти 15 миллионов.

Наконец-то рада поделиться с вами новой маской для губ 24k Pure Gold Lip Treatment, которую я сделала с Мими Лузон,

– написала в публикации модель.

Также в соцсетях были представлены кадры из новой рекламной фотосессии. На них можно увидеть Ирину Шейк без одежды с естественным макияжем глаз, аккуратно оформленными бровями и с маской на губах золотого цвета.

Маска 24k Pure Gold Lip Treatment предназначена для увлажнения губ, в ее состав даже добавили 24-каратное золото. На официальном сайте марки указано, что маска стоит 129 долларов.

Что известно об Ирине Шейк