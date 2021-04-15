На отдыхе на Шри-Ланке прима-балерина Екатерина Кухар показала комплекс упражнений, благодаря которому поддерживает безупречную форму на карантине. Она сняла свою тренировку, которую сможет повторить каждый. Видео смотрите далее.

Даже в отпуске 39-летняя Екатерина Кухар не дает своему телу покоя. Без тренировок она чувствует себя некомфортно, а ее мышцы становятся "киселем". Поэтому ежедневно балерина выполняет комплекс упражнений, который занимает час времени.

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Екатерина Кухар не только поделилась "рецептом" фантастической фигуры, но и призналась, что сосредоточенность на упражнениях и любимая музыка только усиливают ощущение свежести и бодрости.

Упражнения для идеальной фигуры:

Обруч для плоского живота и тонкой талии

Балерина советует крутить обруч по 15-20 минут утром до завтрака. После родов она делала это дважды, а то и трижды в день. Лучше выбирать обруч весом один килограмм и с резиновыми шипами.

Гантели – для подтянутых мышц рук

​Упражнения с гантелями (вращательные движения и закидывание за голову) прокачивают слабые суставы запястья и помогают забыть о гигромах.

Упражнения для мышц спины, закачка ягодичных мышц и стоп (5 видео в карусели)

Екатерина Кухар отмечает, что никогда не стоит забывать об этих частях тела.

Стретчинг

​Балерина садится на правый, левый, поперечный шпагат после каждой тренировки. Если это вам не под силу, выполняйте простые упражнения для растяжки. Именно растяжка помогает избежать сильной крепатуры, учит владеть своим телом и помогает повысить уровень сексуальности.

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