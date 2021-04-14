Elie Saab – известный бренд изысканных вечерних и свадебных платьев запускает собственную коллекцию косметики. Известно, что модный дом Elie Saab будет сотрудничать со знаменитой косметической маркой, которая имеет коллаборации с такими популярными брендами как Balmain и Karl Lagerfeld.

Ливанский дизайнер Эли Сааб начал сотрудничество с таким известным гигантом в косметической индустрии как L'Oréal Paris.

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Эксклюзивная линейка средств для макияжа L'Oréal x Elie Saab включает 9 продуктов: палитру теней, объемную тушь для ресниц, 3 блеска для губ и 4 оттенка помад специальной линейки, с названием "Bridal Collection".



Линейка Elie Saab x L'Oreal Paris / Фото L'Oréal Paris

Рассказывая о таком своем решении выпустить линейку косметики, Эли Сааб отметил: "Моей целью всегда было сделать женщин красивыми, и эта коллекция позволяет мне выпустить множество продуктов, которые будут вписываться в их жизнь, и помогут им чувствовать себя более элегантно и уверенно".

Дизайнер и косметический бренд очень старались внести в вид продукта всю атмосферу и ценности обеих марок. К примеру, контейнер помады в этой коллекции оформили привлекательным тандемом золотистого и розового оттенков, а еще большего шарма ему придают золотые буквы, которыми написано имя Elie Saab. Форма помады также содержит интересную деталь – она имитирует чешуйки змеиной кожи.