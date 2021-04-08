Популярная китайская певица и актриса Крис Ли стала амбассадором бренда YSL Beauty. Известно, что девушка будет первой, кто будет представлять бренд в Китае. Подробности читайте дальше.

О том, что Крис Ли будет представлять линейку косметики и парфюмерии YSL Beauty, сообщили представители компании.

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На фотографиях официальной страницы бренда YSL Beauty в инстаграме, Крис Ли появилась в сдержанном стильном образе. Звезда позировала с идеальным тоном кожи и красиво подведенными стрелками. Однако, "изюминку" в образ добавила яркая красная помада, которая сбалансировала весь beauty look. Девушка любит делать эксперименты со своим волос и часто перекрашивает их в смелые оттенки, однако на этот раз Крис Ли была брюнеткой.

Известно, что Крис Ли не первый раз сотрудничает с известными мировыми марками. Знаменитость работала с Gucci и была представителем Diesel. Также девушку называли "неофициальной музой" Givenchy.