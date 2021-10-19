Уникальный косметический набор от Estée Lauder получил название Loved by Latinas Beauty Essentials. Бренд является лидером на рынке красоты. Он известен своими качественными средствами для ухода за кожей и волосами, декоративной косметикой для создания макияжа, ароматизаторами.

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Компания Estée Lauder представила набор косметики в честь месяца латиноамериканского наследия

Команда Estée Lauder подобрала разнообразные косметические средства первой необходимости, которые смогут удовлетворить индивидуальные потребности и бьюти-желания американских латиноамериканцев. Компания привлекла в руководящий состав этого процесса Углу Айджам, старшего вице-президента и генерального директора Aveda в Северной Америке, Мишель Фрейр, президента мирового бренда Clinique, Джоселин Бега, директора компании Estée Lauder Global Pro Artistry и Кимберли Віллаторо, вице-президента, генерального директора Smashbox / GLAMGLOW в Северной Америке.

В состав набора вошли средства для ухода и декоративная косметика. Например, маска для очищения кожи, праймер, кремовые тени для век и много такого. Кроме этого, в сборнике представлены знаменитые продукты Clinique, Aveda и других брендов корпорации, пользующиеся популярностью в Латинской Америке.

Дизайнером набора выступила афролатиноамериканська художница Рейне Норьези, которая подготовила иллюстрацию "Любимые латиноамериканцы". Она черпала вдохновение из радости, красоты и стойкости бытия женщины.

Напомним, что месяц латиноамериканского наследия ежегодно отмечают в США осенью. Таким образом инициаторы праздника стремятся отдать дань уважения важности исторического вклада латиноамериканцев в развитие региона.



Иллюстрация "Любимые латиноамериканцы" / Фото Estée Lauder