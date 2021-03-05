Те бьюти-трюки, которые еще недавно были актуальны, уже сегодня могут стать главными антитрендами в макияже. Поэтому так важно узнать, какой мейкап не стоит делать в 2021, если не хотите иметь нелепый вид. Визажист Олеся Попова назвала 5 устаревших тенденций в создании мейкапа, которые больше не популярны.

Визажистка Олеся Попова поясняет: "Прежде всего нужно разобраться, что же такое антитренды. Это варианты макияжа, которые когда-то наделали много шума, были невероятно популярными, но на данный момент уже давно не в моде". Однако многие женщины продолжают использовать эти бьюти-трюки и считают, что имеют стильный и красивый вид, ведь не знают о главных антитрендах в макияже 2021.

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О каких бьюти-трюках стоит забыть: антитренды в макияже 2021

Выразительный контуринг или скульптурирование – больше не популярная техника макияжа

Слишком темные, четко прорисованные и слишком "пушистые" брови, которые недавно были инста-трендом

Нюдовые матовые губы потеряли актуальность

Стробинг: не стоит наносить слишком много хайлайтера

Коричневые тени – слишком скучно для 2021