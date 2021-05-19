Трендсеттеры делятся модными укладками на своих страницах в соцсетях. Например, Рози Хантингтон-Уайтли в очередной раз доказывает, что низкий пучок – это идеальная прическа на лето, которая будет всегда актуальной.
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Модные прически на лето 2021
Низкий пучок
Чтобы спастись от жары, заплетите стильный пучок. Попробуйте повторить тугой пучок для дополнения стиля power dressing, а повседневный образ можно удачно сочетать с легким небрежным видом пучка.
Тонкие косички
2 косички, которые красиво очертят лицо, заявили о себе еще весной. Hair-эксперты убеждены, что такая прическа станет наиболее популярной в летнем сезоне 2021.
Пышные волосы
Летом актуальным останется бьюти-тренд на натуральность. Поэтому пышные волосы без использования выпрямителей, шпилек или специальных резинок – одна из наиболее естественных и модных укладок следующего сезона. Чтобы получить прикорневой объем, сушите волосы головой вниз.
Легкие волны
Чтобы создать красивые, идеальные и небрежные, одновременно легкие волны на волосах, закрутите влажные пряди в жгуты или "помните" их с помощью рук и мусса. Оставьте вид волнистых от природы волос и наслаждайтесь результатом.
Гладкие прически с пробором
Популярными летом будут гладкие прически с минимальным объемом, в которых акцент сделан на пробор. Для воспроизведения идеальной гладкости воспользуйтесь выпрямителем, гелем или муссом для волос.