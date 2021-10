Ни один анонс средств для макияжа от Кайли еще не взрывал сеть настолько, как Kylie & A Nightmare On Elm Street, посвященный Хеллоуину. Фанаты продукции Kylie Cosmetics не могут дождаться старта продаж "жуткой косметики".

Кайли Дженнер представила косметику, вдохновленную "Кошмаром на улице Вязов"

На своей инстаграм-странице, где у нее 274 миллиона подписчиков, Кайли Дженнер опубликовала видео "18+": звезда, которая является беременной и ждет 2 ребенка, стоит в красном адском свете обнаженной, а потом обливается искусственной кровью и обмазывает ею свое тело медленными чувственными движениями рук. На нескольких кадрах можно увидеть мистический взгляд Кайли, как у настоящей героини хоррора.

В описании к видео инфлюэнсер отметила: "Можете ли вы догадаться, с кем мы сотрудничали в этом году для Хэллоуина? Раскрытие коллекции состоится сегодня".

Впоследствии на официальном аккаунте в инстаграме бренда Kylie Cosmetics появились фото Кайли Дженнер в образе Фредди Крюгера, вымышленного маньяка-убийцы, главного отрицательного персонажа фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов". Бизнесвумен позировала в комбинезоне, имитирующем обнаженную кожу с ожогами, как у Фредди Крюгера, вместо распущенных волос был пучок и гладкая челка, разделенная на 3 части, а на ее руках были накладные заостренные и очень длинные металлические ногти, которые напоминают фирменную перчатку с пальцами-лезвиями.

Кайли Дженнер в образе Фредди Крюгера / Фото из инстаграма миллиардерши

Это еще не все. После фотосессии, в которой Кайли перевоплотилась в маньяка-убийцу, звезда опубликовала еще снимки в кардинально ином образе. Теперь девушка надела телесное трико, обула высокие латексные сапоги, накрасила губы кроваво-красной помадой из коллекции Kylie & A Nightmare On Elm Street и сменила маникюр на менее длинные темно-бордовые ногти с 3D дизайном.

Какая мечта сотрудничать с иконой ужаса,

– поделилась эмоциями Кайли Дженнер.

Кайли Дженнер в рекламной кампании собственной косметики / Фото из инстаграма звезды

Что касается бьюти-линейки Kylie & A Nightmare On Elm Street, то она включает помады для губ, палетку теней для век, тинт для губ и щек и накладные ресницы. Все это в тематических оттенках.

Средства для макияжа губ / Фото из инстаграма Kylie Cosmetics

Упаковка набора косметических средств представлена в виде VHS-кассеты с каплями крови. Внутри 3 оттенка лака для губ: нюдово-розовый Only a Dream, персиково-красный Elm Street и лилово-оранжевый Never Sleep Again. Свотчи Кайли показала на собственной руке. Следующим экземпляром является палитра теней Pressed Powder Palette, в которой спрятаны 12 матовых и шиммерных оттенков теней с нейтральным и красным подтоном, а также здесь есть темный цвет, получивший название Gonna Get You.

Известная представительница семейства Кардашян-Дженнер также продемонстрировала накладные ресницы из косметической линейки. Она рассказала: "Я люблю длинные ресницы, поэтому я хотела сделать эти предварительно подготовленные ресницы для вас, народ. Они такие мягкие. Они выглядят так красиво на глазах, и мне просто нравится иметь возможность стилизовать собственные ресницы".

По словам Кайли Дженнер, у Tint Lip and Cheek Jelly Stainсовершенно новая формула. Звезда добавила: "У него действительно классная текстура, он имеет легкий и довольно милый цвет".

Коллекция средств для макияжа Kylie & A Nightmare On Elm Street появится в продаже 12 октября 2021 года.

