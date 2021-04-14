Натуральность как главный тренд: какой маникюр выбирают звезды и инфлюэнсеры
Из-за влияния пандемии коронавируса многие люди изменили свои взгляды на понятия красоты, эстетики и ухода за телом. Все больше звезд выбирают спортивные образы, в которых бы еще несколько лет назад ходили дома; вместо инстаграм-фильтров показывают лицо без макияжа; а в маникюре используют только легкое базовое покрытие. Кто использует "голый" тренд – читайте далее.
Источник:24 канал
Новый маникюрный тренд резко ворвался в 2021 год и привлек внимания уже многих знаменитостей. Вместо яркого покрытия, принтов и блесток теперь самым красивым считается тот маникюр, который едва сияет нежным бежевым цветом или же вовсе сливается с цветом собственного ногтя.
К теме Маникюрный тренд весны 2021: неожиданно, но красиво
Естественный нейл-дизайн начали использовать в повседневности как украинские звезды, так и зарубежные. Кто они – смотрите дальше и вдохновляйтесь их примером для себя.
"Голый" маникюр – тренд 2021
Ольга Фреймут
Ника Гук
Алина Френдий
Катя Осадчая
Настя Каменских
Тина Кароль
Риз Уизерспун
Рози Хантингтон-Уайтли
Эмили Ратаковски
Валери Поветски
Эльза Хоск
Поделиться новостью