Весна 2021 удивляет природными бьюти-трендами. Сначала стильные небрежные брови натуральной формы, затем сияющая и здоровая кожа лица без тонального покрытия, а теперь отсутствие цветного покрытия на ногтях. Тренд на "голый" маникюр неожиданный, но от этого не менее красивый.

Нейл-мастера в своих соцсетях единогласно отметили, что главной тенденцией в весеннем маникюре в этом году будет полупрозрачное покрытие ногтей. Яркие и красочные покрытия не вышли полностью из моды, но временно будут не такими популярными, как естественный нейл-дизайн.

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Самый неожиданный тренд в весеннем маникюре 2021

Теперь на инстаграм-страницах мировых тредсеттеров все чаще можно увидеть фотографии ногтей без цветного покрытия или с едва заметным оттенком. Чтобы сделать модный весенний маникюр в 2021 достаточно просто покрыть ногти прозрачной базой и добавить небольшой контрастный акцент, а также можно оставить их без лака, но важно, чтобы они имели аккуратный и ухоженный вид.

"Голый" неожиданно оказался на пике популярности. Эксперты в нейл-индустрии отмечают, что в основном это обусловлено пандемией – во время карантина большинству людей пришлось снять гель-лак и увидеть свои естественные ногти впервые за длительный период. Например, Кейт Миддлтон является одним из приверженцев естественного покрытия. Она считает отсутствие цветного покрытия на ногтях универсальным и стильным решением.

Если вы попробуете главный нейл-тренд этой весны, то не забывайте ухаживать не только за ногтями и кутикулой, но и за кожей рук. Натуральный маникюр будет смотреться красиво на нежных ухоженных руках.