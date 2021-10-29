Анита Луценко знает, что между питанием и здоровьем волос существует прямая связь. Поэтому она рассекретила, чем можно разбавить свой рацион и в результате улучшить состояние прядей.

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Какие продукты есть, чтобы волосы были здоровыми и красивыми

В инстаграм-сообщении Анита Луценко опубликовала список продуктов, которые должны быть в рационе каждой девушки, "чтобы волосы прекрасно колосились, были блестящими и не выпадали".

Достаточное количество белка – мясо, рыба, яйца, курятина, индюшатина, сыр, морепродукты.

Красное мясо 1 – 2 раза в неделю служит идеальным источником железа.

Витамин C для лучшего усвоения железа – перец, брокколи, цитрусовые, киви, зелень, капуста.

Здоровые жиры в рационе – масло, сметана, орехи, семена, авокадо.

Анита также отметила, что питание должно быть разнообразным – таким образом, организм сможет получить максимум витаминов и минералов.

Что касается потребления кофе, то звездная тренер рекомендует его ограничить: "Не стоит выпивать по 10 чашек чая и кофе в день. Это препятствует усвоению витаминов и минералов".



Волосы и питание / Фото из инстаграма Аниты Луценко