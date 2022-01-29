Хейли Бибер анонсировала выход первой бюти-линейки от своего бренда Rhode: что известно

В 2021 году Хейли Бибер рассказала, что запустит собственный бренд косметики под названием Rhode в честь своего второго имени. А теперь модель анонсировала первый продукт в своей бьюти-линейке.

Модель Хейли Бибер стала еще одной знаменитостью, которая запустила звездный косметический бренд. На своей странице в инстаграме супруга Джастина Бибера опубликовала серию снимков с фотосессии, где на последнем кадре она тестирует средства ухода.

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Каким будет первый бьюти-продукт от Хейли Бибер

Хейли Бибер работает над созданием первой бьюти-линейки уже несколько лет. Новой публикацией в инстаграме звезда анонсировала выход первых косметических продуктов бренда Rhode. На одной из фотографий модель позирует с дебютными уходовыми средствами – тканевой маской и патчами.

"Гладкая кожа в 2022 году. Расскажите своим друзьям", – добавила описание к серии фотографий Хейли Бибер, чем намекнула на выход своей первой бьюти-линейки уже в этом году.

На новых фото модели в чудесном купальнике акцент сделан именно на влажной и сияющей коже Хейли. СМИ предполагают, что она готовит к выпуску жидкий или сухой хайлайтер для лица и тела, а также маски и патчи. Любители знаменитости предположили, что она поделилась снимками из фотосессии первой рекламной кампании. Но сама Хейли пока держит интригу и ничего не комментирует.

Больше о продуктах, которые войдут в первую бьюти-коллекцию Rhode, пока неизвестно. У Бренда есть официальная инстаграм-страница, за которой следят более 60 тысяч подписчиков, несмотря на то, что там еще нет ни одного фото.

Товарный знак Rhode позволяет косметической марке выпускать средства по уходу за кожей лица и тела, товары для ванны и дома, автозагары и даже парфюмерию.

Хейли Бибер готовит к запуску собственную бьюти-линейку / Фото с инстаграма модели

Хейли Бибер готовит к запуску собственную бьюти-линейку / Фото с инстаграма модели

Хейли Бибер готовит к запуску собственную бьюти-линейку / Фото с инстаграма модели

Хейли Бибер готовит к запуску собственную бьюти-линейку / Фото с инстаграма модели