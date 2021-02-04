Звездная жена и модель 24-летняя Хейли Бибер подала документы на регистрацию собственного одноименного бренда Rhode Beauty. Уже известно, что знаменитость стремится создавать экологически чистую косметическую продукцию.

Источник: TMZ

Прежде всего Хейли Бибер оформила юридические документы, чтобы название Rhode больше никто не смог использовать. Ведь это второе имя звезды. Ранее муж Хейли, Джастин Бибер, создал линейку одежды и также назвал ее по своему второму имени – House of Drew.

Читайте также: Доступно и из переработанного мусора: какой косметический бренд запустила Приянка Чопра

Что известно о косметическом бренде Хейли Бибер

Модель уже успела создать официальную страницу в инстаграме для будущего бьюти-бренда Rhode Beauty, на которую подписались уже 15 тысяч пользователей. Она планирует создавать косметическую и оздоровительную продукцию, среди которой будут парфюмерия, средства личной гигиены, декоративная косметика и продукты для ухода за кожей и волосами. Согласно документам, которые получили TMZ, ассортимент товаров будет экологически чистым, растительным и успокаивающим.

Ранее Хейли не стеснялась рассказывать в своих интервью, что у нее проблемная кожа, а также делилась методами борьбы с сухостью и акне на лице. Также особенности индустрии красоты является для нее знакомыми, ведь модель сотрудничала с такими знаменитыми косметическими брендами, как l'Oreal, ModelCo, с которым, к слову, создала коллаборацию и выпустила капсульную коллекцию продуктов для макияжа в 2016 году. Сейчас Хейли Бибер работает с косметической компанией bareMinerals.

Напомним, что у Хейли Бибер уже были попытки зарегистрировать собственный бренд, но их отклонили. Модель подавала подобные документы, чтобы закрепить права на такие предприятия, как Bieber Beauty, Rhode Beauty, HRBeauty, Dewy Beauty и другие.