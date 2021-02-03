Индийская модель, актриса и Мисс Мира 2000 значительную часть своего времени проводит в креслах визажистов. Звезда поняла, что из-за индустрии красоты в мире много лишних отходов. С помощью запуска своего бьюти-бренда с символическим названием Anomaly она хочет продемонстрировать, что пришло время создавать другую косметику и упаковки для нее.

Источник: People

1 февраля стартовали продажи косметических продуктов бренда Приянка Чопра Anomaly на Target. Линейку называют доступной, ведь цена косметики на превышает 6 долларов, а упаковки для нее изготовлены из переработанного мусора из океанов и со свалок.

Интересная информация для вас: Кто больше всего заработал на косметике в 2020 году: рейтинг звездных бьюти-брендов

Приянка Чопра запустила экологический бьюти-бренд Anomaly

38-летняя Приянка Чопра осознала, что индустрия красоты создает очень много отходов. Звезда комментирует: "Попробовав почти каждый продукт из каждой линейки, я обнаружила, что индустрии моды и красоты пришло время взять на себя ответственность". Она отмечает, что именно наше поколение отвечать за то, в каком состоянии сейчас находится планета Земля. Поэтому важно, чтобы рынок красоты был экологическим и стойким.

Впоследствии у Приянки возникла идея создать собственный бренд средств для ухода за волосами – Anomaly. Она сразу решила, что экологическая основа будет ее главной миссией, а также для звезды была важной стоимость косметики.

В 15-летнем возрасте, когда я ходил в Walmart или Target, чтобы купить шампуни, у меня волосы были до пояса, сумасшедшими и жили своей жизнью. Все хорошее, я не могла себе позволить. Это было просто так дорого,

– делится воспоминаниями Приянка Чопра.

Тогда знаменитость начала искать способы создания высокоэффективных, чистых формул, которые будут храниться в устойчивой упаковке, которая пригодна для вторичной переработки, и будет стоить не более 6 долларов. Таким образом стоимость каждого товара из линейки 5, 99 долларов.

Мы сделали упаковку из 100% переработанного мусора из океанов и со свалок, и он весь еще подлежит переработке. Стенки на бутылках гораздо тоньше, чем что-либо другое, что вы увидите на витринах. Это помогает нам тратить гораздо меньше средств на упаковки, на что большинство компаний тратят много,

– объясняет основательница бренда Anomaly.

Приянка Чопра не скрывает, что она не профессиональный парикмахер, поэтому хотела, чтобы в линейку вошли те средства по уходу за волосами, которые являются необходимыми в повседневной жизни. Ассортимент продукции бьюти-бренда Anomaly состоит из: осветительного шампуня, мягкого шампуня, увлажняющего шампуня, кондиционера для блеска волос, кондиционера для гладкости локонов, кондиционера для объема, маски для глубокого кондиционирования и сухого шампуня.

Кроме того, линейка является универсальной. Ведь гендерный аспект также был определяющим для Приянки. Она хотела, чтобы средства подходили как мужчинам, так и женщинам,не были привязаны к стереотипам пола. Поэтому эти продукты для ухода за волосами обладают нейтральным свежим и чистым запахом.