По словам hair-экспертов, медово-каштановые локоны будут на пике популярности в осеннем сезоне. Хейли Бибер доказала, что такой оттенок имеет эффектный и красивый вид на волосах. Звездная парикмахер-стилист Присцила Валлес опубликовала на своей инстаграм-странице фото известной модели в новом имидже.

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Хейли Бибер покрасила волосы в модный оттенок

Хейли отказалась от своих фирменных светлых волос, отдав предпочтение медово-коричневому оттенку. Интересно, что модель придала корням естественный коричневый цвет, что облегчит ей предстоящий процесс ухода за локонами. Однако далее к концам волос имеет золотой оттенок. Таким образом окрашивание Хейли Бибер выполнено с помощью техники "легкое омбре".

Присцила Валлес, которая помогла Хейли изменить имидж, также работает с такими знаменитостями, как Меган Фокс, Кайли Дженнер и Хлоей Кардашян. Фотографию Хейли Бибер она подписала лаконично: оставила эмоджи в виде короны и пометила аккаунт модели. На фото можно увидеть не только новый цвет волос звезды, но и оригинальную прическу: легкие локоны, передние опущенные пряди возле лица, а общая длина шевелюры закреплена сзади.

Также в заметке Присцилла обозначила известную колористку Аманду Ли и визажистку Денику Бедроссиан, с которыми сотрудничала. Добавим, что новую прическу Хейли Бибер дополнял макияж и маникюр в нежных розовых оттенках.

Сторонники Хейли выразили свое восхищение ее бьюти-перевоплощением. Зато другие начали сравнивать медово-каштановые пряди модели с укладкой звезды "Друзей" Дженнифер Энистон – стрижкой и цветом в стиле "Рейчел", которая была популярна еще в 90-х.

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