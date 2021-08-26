Праздничная линейка по случаю 1 сентября – это ответственное событие в жизни каждой ученицы и студентки. Важно, чтобы прическа на такое мероприятие соответствовала 2 критериям: была простой и при этом праздничной.

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Стилисты по прическам на День знаний советуют отдавать предпочтение элегантным низким пучкам или классическим локонам. Разнообразить укладку можно с помощью последних трендов: платочком, золотыми заколками, эффектным объемом или небрежным стилем.

В подборке ниже вы найдете примеры укладок, которые являются модными и особенно популярными в 2021. В частности, они идеально подойдут к красивым платьям и брючным костюмам одновременно.

5 модных причесок на 1 сентября

Низкий пучок

Прическа будет иметь гармоничный вид с любым образом на 1 сентября. Низкий пучок сочетает в своем стиле изысканность и элегантность.

Объемная коса

Трендовая прическа смотрится аккуратно и величественно на длинных волосах. Объемная коса – то, что надо для праздника.



Красивая коса / Фото из инстаграма @beautopiahair

Изысканный хвост

Еще одна прическа, которая удачно дополнит образ по случаю праздничного выхода. Смело повторяйте!



Праздничная прическа / Фото из инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Легкие локоны

Хорошему аутфиту всегда недостает легких локонов. Эта укладка не требует много времени на создание и владения особыми навыками. Перед накручиванием волос специальным прибором не забудьте нанести на пряди термозащиту.



Локоны можно создать выпрямителем / Фото из инстаграма @beautopiahair

Объемный хвост с "фонариками"

Такие "фонарики" из волос делают более интересным высокий хвост. Добавьте стильных аксессуаров и наслаждайтесь результатом.



Оригинальная укладка / Фото из инстаграма @beautopiahair