Испортить состояние волос можно как неудачным окрашиванием, так и на него могут негативно влиять внешние факторы. В частности, термоприборы для укладки волос могут повредить их. Поэтому стоит узнать, как восстановить свои локоны, вернуть им гладкость и здоровый блеск.

Не спешите стричь поврежденные волосы. Существует немало действенных способов, которые помогут его реанимировать. Полезно знать: Больше вреда, чем пользы: какие компоненты в составе шампуня портят ваши волосы Как вернуть жизнь поврежденным волосам Пользуйтесь восстанавливающим шампунем и кондиционером. Средства содержат в своем составе вещества, которые сглаживают чешуйки кутикулы и предотвращают повреждение волос в будущем. Выбирайте безсульфатные продукты.

Не ухудшайте состояние волос. То есть не вытирайте локоны полотенцем, пока они еще мокрые, и не расчесывайте. Временно откажитесь от использования термоприборов для сушки и укладывания волос. Если не сможете без них обойтись, то не забывайте о термозащите.

Наносите на травмированные волосы специальные масла, несмываемые маски и спреи для облегчения расчесывания. Такие средства обеспечат шевелюре постоянное питание и увлажнение. View this post on Instagram A post shared by Hung Vanngo (@hungvanngo) Сделайте ламинирование. Процедуру, предназначенную для возвращения волосам гладкости и блеска, можно сделать как в салоне, так и дома.

Используйте кокосовое и репейное масло для обертывания волос, чтобы восстановить его.

Делайте массаж кожи головы и пользуйтесь специальными скрабами. Таким образом удастся остановить выпадение волос и стимулировать рост новых. Скраб для кожи головы можно приготовить самостоятельно из морской соли, кофейной гущи, сахара, меда и других ингредиентов.

Мезотерапия. Это дорогой способ восстановления волос, но действенный. Во время процедуры в кожу головы вводят специальный препарат, который останавливает выпадение и возвращает волосам силу, блеск и красоту.