Идеальные и неактуальные: антитрендовые прически, которые не стоит делать в 2021 году
В 2021 году в моде будут непринужденные стильные прически, которые демонстрируют женскую легкость и непосредственность. Если вы и дальше выбираете сложные "идеальные" укладки и плетения, то вам следует отказаться от них, если хотите оставаться в тренде в следующем сезоне.
Из моды уже давно вышли объемные начесы на затылке или "вафельная" укладка, поэтому в 2021 году похожие прически не стоит делать. Cosmopolitan сделал подборку антитрендових причесок для следующего года.
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Антитрендовые прически 2021
Объемный начес на затылке, который неудачно "вытягивает" форму головы
"Вафельная" укладка уже давно не в моде
Косы остаются актуальной классикой, но не настолько объемные
Слишком структурированные объемные прически
Старомодные локоны, которые имеют слишком искусственный вид
Структурированные пряди и косичка сверху
Выглядит очень сложно, но идеально уложенные локоны больше не в тренде
Тугие косы оставьте в 2010-х
Много лака и блесток – не стоит
"Воздушная" челка и объемная коса на макушке
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