В игре звездных линий красоты новый игрок: каким будет бьюти-бренд Йоханссон

Звезды активно развивают индустрию красоты, выпуская собственную бьюти-продукцию. Американская актриса и певица, 36-летняя Скарлетт Йоханссон анонсировала создание своей линии косметики.

Скарлетт Йоханссон может похватися своим безупречным внешним видом. Теперь знаменитость будет помогать и другим становиться красивее.

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Скарлетт Йоханссон запустит свой косметический бренд

Актриса обещает выпустить первую бьюти-линейку в начале 2022 года. Пока название косметического бренда не разглашают. Однако Йоханссон прокомментировала свои шаги в индустрии красоты.

Меня всегда очаровывала преобразующая сила красоты. Моя мама привила мне любовь к заботе о себе с раннего подросткового возраста. Несколько лет назад я перестала интересоваться рекламными контрактами, чтобы создать что-то важное для меня. Результат – доступный подход к красоте,

– отмечает Йоханссон.

Соучредитель бьюти-Бренли Кейт Фостер добавила: "Я встретила Скарлетт почти 2 года назад. Она поделилась со мной своим видением бренда, и я сразу же задумалась о том, как мы могли бы воплотить его в реальность. Это был необычный опыт работы вместе с ней".