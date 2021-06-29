В своем новом интервью для британского ELLE Кейт Мосс затронула тему красоты. Ведь она прекрасно знает, как для женщины важно сохранить красоту и молодость как можно дольше.

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Супермодель Кейт Мосс о красоте

Звездная красавица рассказала, что перед сном в 23:00 часа она может немного перекусить, а потом смотреть Netflix. "Только что закончила "Половое воспитание" – очень смешной сериал!", – добавила Кейт Мосс.

Я просыпаюсь в 8 утра. Если сплю меньше 8 часов, то ближе к вечеру чувствую слабость,

– делится британская супермодель.

Кейт рассказала, что начинает свое утро со стакана теплой воды с лимоном, а потом пьет кофе. Также утром она занимается йогой – инструктор приходит к ней домой. Ведь у модели дома есть маленький спортзал с велотренажером, но она его редко использует. Также она добавила: "В моем холодильнике всегда есть сельдерей. Утром я делаю соки из сельдерея для всей семьи".

Моя худшая бьюти-привычка – засыпать с макияжем, когда я устала. Ненавижу ощущения после этого на следующее утро,

– призналась Кейт Мосс.

А что касается своих ритуалов красоты, то супермодель говорит: "Моя ежедневная бьюти-рутина проста – я умываюсь и увлажняю кожу. Но на выходных, когда есть больше времени, мы с дочкой любим использовать маски и сыворотки".

"Самое безумное, что я делала ради красоты, – покрасила волосы в розовый цвет. Это было всего на неделю, но, когда я перекрашивалась назад, волосы выпали, и мне пришлось их остричь", – рассказала в интервью Кейт Мосс.

Лучший бьюти-совет, который я когда-либо получала, – найти помаду, которую можно использовать в качестве румян. Я даже наношу немного на веки,

– рассекретила известная модель.

В частности, в сумочке Кейт всегда есть нефритовый роллер, которым она делает массаж для лица, когда находит время.