Праздничная коллекция косметики Chanel 2021 включает лимитированные средства: 5 помад в насыщенных оттенках, духи Chanel №5, которым в этом году исполняется 100 лет, тени. Виттория Черетти позировала с сияющим макияжем, созданным с помощью перечисленных продуктов.

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Виттория Черетти представила рождественскую бьюти-линейку Chanel

Черный, белый, красный и золотой – это главные цвета, фигурирующие в новой косметической коллекции Chanel №5, вдохновленной легендарным ароматом Дома моды. Палитра насыщенных оттенков поможет создать загадочный, сияющий и праздничный макияж.

Эксклюзивные помады Chanel Rouge Allure были выпущены с атласной текстурой и в разных оттенках красного. А тени представлены в контрастных оттенках для создания чувственного взгляда: черный, белый, янтарный, шимерный золотистый.

Виттория Черетти рекламировала рождественскую линейку косметики Chanel с соблазнительными красными губами, золотистыми тенями на веках и черным карандашом на верхней и нижней линиях роста ресниц. Последний бьюти-трюк был особенно популярен на Неделе моды 2021 – 2022 во время показов Chanel. Ведущие визажисты отмечают, что черная подводка вокруг глаз будет главным бьюти-трендом следующих сезонов.

Больше о жизни и карьере итальянской топ-модели Виттории Черетти можно узнать на сайте Wikipedia.

Реакция поклонников

"Волшебно";

"Виттория – очень красивая";

"Красная помада спасет мир";

"Это легендарные средства, которые нужно попробовать всем, если вы еще не успели";

"Все идеально".



Виттория Черетти в рекламной кампании Chanel / Фото с инстаграма бренда



Праздничный макияж в стиле Chanel / Фото с инстаграма бренда



Лаконичная и элегантная коллекция косметики / Фото с инстаграма бренда



Chanel №5 вдохновил создателей праздничной бьюти-линейки / Фото с инстаграма бренда