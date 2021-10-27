Праздничная коллекция косметики Chanel 2021 включает лимитированные средства: 5 помад в насыщенных оттенках, духи Chanel №5, которым в этом году исполняется 100 лет, тени. Виттория Черетти позировала с сияющим макияжем, созданным с помощью перечисленных продуктов.
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Виттория Черетти представила рождественскую бьюти-линейку Chanel
Черный, белый, красный и золотой – это главные цвета, фигурирующие в новой косметической коллекции Chanel №5, вдохновленной легендарным ароматом Дома моды. Палитра насыщенных оттенков поможет создать загадочный, сияющий и праздничный макияж.
Эксклюзивные помады Chanel Rouge Allure были выпущены с атласной текстурой и в разных оттенках красного. А тени представлены в контрастных оттенках для создания чувственного взгляда: черный, белый, янтарный, шимерный золотистый.
Виттория Черетти рекламировала рождественскую линейку косметики Chanel с соблазнительными красными губами, золотистыми тенями на веках и черным карандашом на верхней и нижней линиях роста ресниц. Последний бьюти-трюк был особенно популярен на Неделе моды 2021 – 2022 во время показов Chanel. Ведущие визажисты отмечают, что черная подводка вокруг глаз будет главным бьюти-трендом следующих сезонов.
Больше о жизни и карьере итальянской топ-модели Виттории Черетти можно узнать на сайте Wikipedia.
Реакция поклонников
- "Волшебно";
- "Виттория – очень красивая";
- "Красная помада спасет мир";
- "Это легендарные средства, которые нужно попробовать всем, если вы еще не успели";
- "Все идеально".
Виттория Черетти в рекламной кампании Chanel / Фото с инстаграма бренда
Праздничный макияж в стиле Chanel / Фото с инстаграма бренда
Лаконичная и элегантная коллекция косметики / Фото с инстаграма бренда
Chanel №5 вдохновил создателей праздничной бьюти-линейки / Фото с инстаграма бренда
Помады Chanel Rouge Allure / Фото с инстаграма бренда