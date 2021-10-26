В этом году почти каждый бьюти-бренд будет выпускать адвент-календари. Однако французский Дом моды Chanel создал его в первый раз. Теперь можно смело начинать волшебный рождественский отсчет.
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Chanel выпустили свой первый в истории адвент-календарь
Адвент-календарь подразумевает содержимое миниатюрного косметического продукта в каждом окошечке набора под отдельным номером. Рождественская коллекция Chanel Beauty представлена в форме гигантской бутылки духов. Ненастоящий флакон содержит 27 небольших коробочек с номерами от 5 до 31 (номер парижской улицы Коко Шанель), в которых спрятаны некоторые популярные средства Chanel, начиная от помад и заканчивая лаками для ногтей.
Также в рождественской косметической линейке есть Chanel №5 объемом 35 миллилитров, который поместили в переработанный стеклянный флакон, а затем в обновленную бумажную коробку, способную биологически разлагаться без ущерба окружающей среде. Что касается средств создания макияжа, то содержимое адвент-календаря включает золотистые оттенки теней для век. Мейкап глаз можно будет дополнить смелыми красными оттенками губ и ногтей (помады и лак будут полноразмерными – с матовым и атласным покрытием).
Помимо бьюти-продукции, праздничный набор пополнили эксклюзивные аксессуары на рождественскую тематику и елочные украшения.
Адвент-календарь Chanel Beauty появится в продаже 1 ноября. Приобрести его можно будет на официальном сайте Chanel и в оффлайн-магазинах бренда. Однако не все поклонники продукции Chanel довольны бьюти-новинкой.
Адвент-календарь к Рождеству от Chanel / Фото с инстаграма бренда
Содержимое адвент-календаря / Фото Chanel
Реакция поклонников
- "Это того не стоит. Большинство из этого переполнено наклейками, пара эластичных браслетов, снежный шар, несколько духов и это довольно дорого";
- "Такой пренебрежительный адвент-календарь. Даже количество изготовленных наклеек – это шутка";
- "Мне нравится это";
- "Этот календарь – шутка. Люди, пожалуйста, прочтите, что вы получаете в этом календаре, оно не стоит";
- "Я влюблена. Это будет большой и красивой декорацией моего дома. Спасибо Chanel за эту красоту".
- "Chanel могли и лучше".