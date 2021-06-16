Чтобы использование скраба против целлюлита было более результативным, следует воспользоваться полезным бьюти-лайфхаком. Для этого нужно перед походом в душ сделать массаж сухой щеткой, а затем перейти к скрабированию.

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Добавим, что массаж тела сухой щеткой также нужно выполнять правильно. Важное правило: движения сухой щеткой по ступнях, голенях, бедрах и руках должны быть ровными и прямыми, а по попе, животе, спине и плечах – круговыми. Сухой щеткой никогда нельзя делать массаж для лица, участка сердца и декольте – запомните это.

Солевой скраб для тела с эфирными маслами

Прежде всего напомним, что скрабировать тело нельзя в случае травм и раздражения. Вылечите их, а затем проводите бьюти-процедуры.

Что вам понадобится?

1/2 стакана залитого кипятком овсяных круп;

2 чайные ложки морской соли;

2 столовые ложки молотого кофе;

5 капель эфирного масла апельсина;

4 капли эфирного масла розмарина;

2 – 3 капли масла корицы.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать и нанести полученную смесь на кожу. Подержите скраб на теле несколько минут, время от времени делайте массажные движения. Затем смойте остатки скраба теплой водой, промокните кожу полотенцем и нанесите дренажную сыворотку. Ведь красивое тело требует тщательного ухода.