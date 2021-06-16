Как избавиться от целлюлита: солевой скраб для тела с эфирными маслами в домашних условиях

Домашние средства также могут быть эффективными в борьбе с целлюлитом, если их правильно приготовить и использовать. Поэтому стоит узнать простой рецепт скраба против целлюлита.
Чтобы использование скраба против целлюлита было более результативным, следует воспользоваться полезным бьюти-лайфхаком. Для этого нужно перед походом в душ сделать массаж сухой щеткой, а затем перейти к скрабированию.
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Добавим, что массаж тела сухой щеткой также нужно выполнять правильно. Важное правило: движения сухой щеткой по ступнях, голенях, бедрах и руках должны быть ровными и прямыми, а по попе, животе, спине и плечах – круговыми. Сухой щеткой никогда нельзя делать массаж для лица, участка сердца и декольте – запомните это.
Солевой скраб для тела с эфирными маслами
Прежде всего напомним, что скрабировать тело нельзя в случае травм и раздражения. Вылечите их, а затем проводите бьюти-процедуры.
Что вам понадобится?
- 1/2 стакана залитого кипятком овсяных круп;
- 2 чайные ложки морской соли;
- 2 столовые ложки молотого кофе;
- 5 капель эфирного масла апельсина;
- 4 капли эфирного масла розмарина;
- 2 – 3 капли масла корицы.
Все ингредиенты нужно тщательно перемешать и нанести полученную смесь на кожу. Подержите скраб на теле несколько минут, время от времени делайте массажные движения. Затем смойте остатки скраба теплой водой, промокните кожу полотенцем и нанесите дренажную сыворотку. Ведь красивое тело требует тщательного ухода.