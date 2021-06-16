Як позбутися від целюліту: сольовий скраб для тіла з ефірними оліями в домашніх умовах

Домашні засоби також можуть бути ефективними у боротьбі з целюлітом, якщо їх правильно приготувати і використовувати. Тому варто дізнатися простий рецепт скрабу проти целюліту.

Щоб використання скрабу проти целюліту було більш результативним, слід скористатися корисним б'юті-лайфхаком. Для цього потрібно перед походом в душ зробити масаж сухою щіткою, а згодом перейти до скрабування.

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Додамо, що масаж тіла сухою щіткою також потрібно виконувати правильно. Важливе правило: рухи сухою щіткою по ступнях, гомілках, стегнах і руках повинні бути рівними і прямими, а по сідницях, животі, спині і плечах – круговими. Сухою щіткою ніколи не можна робити масаж для обличчя, ділянки серця і декольте – запам'ятайте це.

Сольовий скраб для тіла з ефірними оліями

Насамперед нагадаємо, що скрабувати тіло не можна у випадку травм і подразнення. Вилікуйте їх, а потім проводіть б'юті-процедури.

Що вам знадобиться?

1/2 склянки залитої кип'ятком вівсяних круп;

2 чайні ложки морської солі;

2 столові ложки меленої кави;

5 крапель ефірної олії апельсину;

4 краплі ефірної олії розмарину;

2 – 3 краплі олії кориці.

Всі інгредієнти потрібно ретельно перемішати і нанести отриману суміш на шкіру. Потримайте скраб на тілі декілька хвилин, час від часу робіть масажні рухи. Потім змийте залишки скрабу теплою водою, промокніть шкіру рушником і нанесіть дренажну сироватку. Адже красиве тіло вимагає ретельного догляду.