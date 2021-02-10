Темные круги и "мешки" под глазами не появляются без причины. Такие особенности на лице не только портят настроение, но общий внешний вид. Поэтому дерматолог рассказала о причинах появления синяков под глазами и поделилась способами их устранения.

Из-за потемневшего цвета кожи под глазами лицо имеет усталый вид. Однако от проблемы можно избавиться, если она не является признаком определенных заболеваний. Более подробной информацией поделилась врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Читайте также: Как ухаживать за кожей во время путешествия: 3 главных совета от Анастасии Кошман

Причины появления синяков под глазами

Анатомически тонкая кожа в соответствующем участке. У всех кожа под глазами тоньше, чем в других местах. Это вызвано почти полным отсутствием сальных желез под глазами и расположением плотной сети кровеносных сосудов и круговой мышцы глаз. Поскольку круговая мышца имеет темно-красную окраску, а сосуды – красно-синюю, то и кожа в этом участке темная и выделяется. В таком случае темные круги имеют хронический характер.

У всех кожа под глазами тоньше, чем в других местах. Это вызвано почти полным отсутствием сальных желез под глазами и расположением плотной сети кровеносных сосудов и круговой мышцы глаз. Поскольку круговая мышца имеет темно-красную окраску, а сосуды – красно-синюю, то и кожа в этом участке темная и выделяется. В таком случае темные круги имеют хронический характер. Недостаток жира. С течением лет организм стареет естественным путем. Запускается этот процесс уже в 25 лет. Тогда даже тоньше становится жировая прослойка под глазами, которой всегда мало, а потом она еще и опускается. Тогда опять же заметно темный оттенок кровеносных сосудов и круговой мышцы глаз.

С течением лет организм стареет естественным путем. Запускается этот процесс уже в 25 лет. Тогда даже тоньше становится жировая прослойка под глазами, которой всегда мало, а потом она еще и опускается. Тогда опять же заметно темный оттенок кровеносных сосудов и круговой мышцы глаз. Пигментация . Эта особенность может быть у вас с рождения или появляться со временем: круги под глазами будут иметь коричневую или желтоватую окраску. Такие признаки являются сигналом ускоренной выработки меланина и чрезмерного его количества. Обычно гиперпигментация спровоцирована генетической предрасположенностью.

. Эта особенность может быть у вас с рождения или появляться со временем: круги под глазами будут иметь коричневую или желтоватую окраску. Такие признаки являются сигналом ускоренной выработки меланина и чрезмерного его количества. Обычно гиперпигментация спровоцирована генетической предрасположенностью. Дефицит сна и другие проблемы. Когда вы мало спите и недостаточно отдыхаете, то усталость влияет на общее состояние кожи, которая должна регенерироваться во сне. Синяки под глазами из-за нехватки сна будут иметь серый оттенок.

Когда вы мало спите и недостаточно отдыхаете, то усталость влияет на общее состояние кожи, которая должна регенерироваться во сне. Синяки под глазами из-за нехватки сна будут иметь серый оттенок. Глубоко посаженные глаза. Это генетическая особенность, которая визуально вызывает эффект темных кругов под глазами. На самом деле их нет, но при определенном освещении глаза дают тень.

Как избавиться от синяков под глазами

Здоровый сон и качественный отдых.

Применение патчей.

Массаж охлажденным гель-роликом.

Использование сыворотки с гиалуроновой кислотой, коллагеном, витамином C, E, экстрактами растений и ягод в составе.

Консилер.

В частности, в случае тонкой кожи или сосудов, близко расположенных к верхнему слою дермы, помочь может осветительная мезотерапия и контурная пластика. Суть первой процедуры заключается в периодическом введенные под кожу коктейля с гиалуроновой кислотой, витаминов и аминокислот. Для пластического контура вкалывают прозрачный филлер на основе гиалуроновой кислоты в носослезную борозду. Специалист назначает вам курс, который зависит от состояния вашей кожи. В целом эффект после сохраняется от 6 до 12 месяцев.

Анна Кравчук также рекомендует регулярно использовать профессиональный крем для зоны вокруг глаз. Например, гиперпигментацию можно устранить с помощью осветляющих кремов, сывороток, пилингов.

Важно: отличайте хронические отеки и грыжи под глазами от синяков. Поэтому внезапное потемнение кожи в указанном участке может быть сигналом о проблемах с сердечно-сосудистой системой, почками, печенью. Тогда обратитесь к терапевту и сдайте необходимые анализы.