Как избавиться от морщин и пятен на коже: простой и бюджетный секрет
Мимические морщины, неэстетичные линии, пятна после акне или пигментация беспокоят многих женщин, которые мечтают о здоровой и сияющей коже. Достичь такого эффекта можно с помощью одного доступного и бюджетного продукта – кокосового масла, если знать, как его правильно использовать.
Источник:Harper's Bazaar
Заботиться о коже и сохранить ее красивой помогают не только салонные процедуры и дорогие средства. Кокосовое масло следует применять в косметологических целях даже в домашних условиях, ведь оно обладает многими полезными свойствами.
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Кокосовое масло: как избавиться от пятен и морщин бюджетно
Масло кокоса богато микроэлементами, витаминами и жирными кислотами, которые необходимы коже, чтобы оставаться здоровыми. Именно эти полезные вещества способствуют сжиганию жира, улучшают работу мозга и незаменимы в косметологии. Поэтому кокосовое масло берут за основу для масок, обертываний и массажа лица. Даже Клеопатра когда-то должным образом оценивала целебные свойства кокосового масла. В наше время продукт включают в категорию superfood.
Если правильно использовать кокосовое масло, то оно не будет закупоривать поры. Согласно многим исследованиям, жидкость может уменьшить количество высыпаний, помогает сохранить кожу увлажненной, а также лечит раны. В частности, масло способствует усвоению витамина E, который замедляет старение.
Рецепты красоты с кокосовым маслом
- Маска с витамином E. Возьмите 1 столовую ложку кокосового масла и витамин E в капсулах (10 миллилитров). Перемешайте компоненты и наносите их на чистую кожу вокруг глаз. Протирайте жидкостью лицо ежедневно.
- С кофе. Вам понадобятся 2 столовые ложки кофейной гущи с маслом. Смешайте все, а потом массажными движениями наносите смесь на лицо. Оставьте маску на 10 минут, чтобы она очистила кожу от всех загрязнений.
- С медом. Смешайте по 1 столовой ложке меда и сметаны с 1 чайной ложкой масла кокоса. Наносите маску на любой тип кожи, если у вас нет аллергии на отдельные ингредиенты.
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